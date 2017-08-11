- مَن المسؤول عن تراكُم الدين العام؟
- «قوات سورية الديموقراطية» تحكم طوقها حول «داعش» في الرقة
- ليفربول يجدد تأكيده بقاء كوتينيو في صفوفه
- أخبار وأسرار لبنانية
- نحو ثورة فلسطينيّة جديدة: ما بعد «فتح» ما بعد «حماس»
- زمن «حزب الله»؟!
- قوى الأمن الداخلي أحبطت عملية إرهابية داخل مسجد في طرابلس
- قطار الغلابة يحصد أرواحهم.. 49 قتيلاً و123 جريحاً في تصادم قطارين شمالي مصر ومحافظ الإسكندرية يحمل المسؤولية لعامل الإشارة
- بالصور..."باربي" العرب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصورها الجريئة
- صديقة مهاجم بيرنلى تتسبب فى رحيله إلى واتفورد
- مسلمة سبحت بـ"البوركيني" في منتجعٍ فغرمت 500 دولار لـ"التنظيف".. أحد العاملين طلب من المتواجدين مغادرة المياه
- قرار سعودي بغلق ملف "دكتورة الإجرام".. اللبنانية منى بعلبكي تواجه مصيرها بعيداً عن المملكة
- مؤتمر حواري للسلسلة وسط اهتزاز حكومي!
- عون محرج بالسلسلة ويبحث عن مخرج في طاولة حوار الإثنين
- 7 وزراء في سوريا!
- أستراليا تؤكد دعمها للولايات المتحدة في مواجهة أي ضربة كورية شمالية
- كاتب بريطاني: أثرياء السعودية يطيرون بطائرات خاصة للعلاج في مستشفيات إسرائيل الفخمة
- برلمان النيبال يقرّ قانوناً حول الدورة الشهرية لدى المرأة.. هذا ما تفرضه تقاليدهم على النساء أثناء حيضهن!
- أكلة لحوم البشر وطقوسهم المعقدة.. معلومات حول شعب السومرست وسلوكهم الديني الغريب
- توقعات الأبراج ليوم August 11, 2017
- جعجع: بمجرد ذهاب أي وزير إلى سورية سيصنف لبنان في خانة المحور الإيراني
- ما سرّ «أمْر عمليات» حلفاء إيران لتطبيع علاقة لبنان مع النظام السوري؟
- الخلاف على «التنسيق» يتفاعل.. وحوار إقتصادي - مالي يُجمِّد «السلسلة»
- الأزمات تلاحق الحكومة والحريري مصرّ على إمساك العصا من المنتصف
- العراق... إيران
أخبار وأسرار لبنانية
٭ كيف يتعامل جنبلاط مع التطورات السورية: يرى المقربون من النائب وليد جنبلاط أن التسوية في سورية ليست قريبة حتى يكون مضطرا الى مراجعة خياراته والتكيف مع متطلبات الحل السياسي، خصوصا أن موقفه الحاد من النظام لم يتغير وخلافه معه لا يزال عميقا، إلا أن هؤلاء يؤكدون في الوقت ذاته أن خيار جنبلاط يندرج في إطار القناعة المبدئية التي يفصل بينها وبين مقتضيات الاستقرار الداخلي. ويدرك جنبلاط أن موازين القوى في سورية والمنطقة لم تعد تسمح بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، لكنه مقتنع في الوقت ذاته بأن التسوية الحقيقية والنهائية لا تزال بعيدة. بين حدي هذين السقفين، يتموضع جنبلاط في السياسة منذ فترة، وقد تعمد منذ مدة التخفيف نسبيا من حدة لهجته ضد النظام السوري - إلا في بعض المناسبات - وذلك مراعاة لحزب الله ومسايرة لمقتضيات التفاهم معه. لكن البراغماتية الداخلية لرئيس اللقاء الديموقراطي تقف عند هذه الحدود ولا تمتد الى أبعد من ذلك، ومن يعتقد أنها يمكن ان تتطور في اتجاه الانفتاح على القيادة السورية قريبا فهو مخطئ.
وليس هناك في حسابات جنبلاط حتى إشعار آخر أي استعداد لانعطافة جديدة نحو القيادة السورية.
٭ «المستقبل» سيناريو الإطاحة بالحكومة لن يتكرر: ثمة في تيار المستقبل من يعتبر أن سيناريو الإطاحة بالحكومة على غرار سيناريو ٢٠١١ لن يتكرر، لأن ذلك كان جزءا من تفاهم عون ـ الحريري، لكن الاستقالة إذا كانت لتحصل، فإن المبادرة ستأتي من الحريري نفسه، ذلك أنه لن يكون بمقدوره السير بأي خطوة من شأنها أن تكرس النفوذ الإيراني على لبنان وجعله ملحقا رسميا بهذا المحور في لحظة التحولات الكبرى في المنطقة.
٭ واشنطن لم تطرح مع الحريري تعديل 1701: نفت مصادر حكومية أن يكون أي مسؤول أميركي قد طرح مع الرئيس الحريري أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن، أي شيء يتصل بموضوع تعديل صلاحيات قوات الأمم المتحدة «اليونيفيل» في جنوب لبنان بموجب القرار ١٧٠١. ولفتت المصادر إلى أن القرار الدولي لا يمكن تعديله، ولكن أي تعديل في صلاحيات القوة الدولية يحتاج إلى قرار جديد، يفترض أن توافق عليه الحكومة اللبنانية، التي كانت اتخذت قبل أسبوعين قرارا بتجديد انتداب القوة الدولية سنة جديدة اعتبارا من نهاية شهر أغسطس الحالي. ونقل عن وزير الخارجية جبران باسيل قوله في هذا الشأن: «إن كل ما يثار حول الموضوع ما زال مجرد كلام، وليس هناك أي طلب لتعديل القرار ١٧٠١، وكذلك لم يطلب لبنان أي شيء بهذا الخصوص ولا يوجد موقف رسمي لبناني من الموضوع».
٭ عون هاتف بري قبل الدعوة للقاء بعبدا الحواري: ذكرت معلومات أن الرئيس عون كان اتصل بالرئيس بري قبل توجيه الدعوة الى اللقاء الحواري في قصر بعبدا الاثنين وتمنى عليه المشاركة في اللقاء، لكن رئيس المجلس اعتذر عن ذلك، وقال له: «لا دور لي في هذا الاجتماع»، علما أنه لم يقابل دعوة عون بسلبية، مكتفيا بمشاركة وزير المال علي حسن خليل في هذا اللقاء الحواري.
٭ قائد الجيش منزعج: أبدى قائد الجيش العماد جوزف عون انزعاجه من التخفيضات التي طرأت على الاعتمادات المخصصة للجيش في موازنة ٢٠١٧، محذرا من نتائجها السلبية على عمل المؤسسة العسكرية. ونقل زوار التقوا العماد عون بأن التخفيض شمل ملابس العسكر، إذ تم تخصيص ٦ مليارات ونصف المليار ليرة بدلا من ٨ مليارات، كما تم حذف ١٦ مليار ليرة من نفقات التغذية و١٢ مليون ليرة من نفقات القرطاسية للدورات التدريبية، و٥٦٠ مليون ليرة من النفقات المخصصة للمحروقات وزيوت المولدات.
ويقول المطلعون إن مبلغ ٥ مليارات و٢٠٠ مليون ليرة حذف من النفقات المقررة للمياه والكهرباء والاتصالات، وإذا ما جمعت هذه المبالغ المحذوفة مع مبالغ أخرى كان نصيبها الحذف أيضا لها علاقة بتجهيزات فنية ومعلوماتية واستهلاكية، يصل المبلغ الإجمالي المحذوف إلى نحو ٦٤ مليارا و٦٠٠ مليون ليرة.
٭ منزل كامل الأسعد للبيع: عائلة رئيس مجلس النواب الراحل كامل الأسعد تعرض منزله في منطقة تلة الخياط في بيروت للبيع. المنزل كان مكتبا رئيسا للأسعد لسنوات، وحولته العائلة إلى سكن مفروش بمساحة كبيرة (٦٠٠ م ٢)، وبسبب الظروف المالية الصعبة التي تمر بها أسرته، فقد قررت عرضه للبيع مكتفية بسكنها الحالي في بعبدات.
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- مؤتمر حواري للسلسلة وسط اهتزاز حكومي!
- عون محرج بالسلسلة ويبحث عن مخرج في طاولة حوار الإثنين
- 7 وزراء في سوريا!
- الخلاف على «التنسيق» يتفاعل.. وحوار إقتصادي - مالي يُجمِّد «السلسلة»
- ساعة الصفر لمعركة جرود عرسال تنتظر مغادرة سرايا اهل الشام.. توافق بين حزب الله والمستقبل على تجاوز الملفات الخلافية ودعم الحكومة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- مَن المسؤول عن تراكُم الدين العام؟
- أخبار وأسرار لبنانية
- قوى الأمن الداخلي أحبطت عملية إرهابية داخل مسجد في طرابلس
- قرار سعودي بغلق ملف "دكتورة الإجرام".. اللبنانية منى بعلبكي تواجه مصيرها بعيداً عن المملكة
- مؤتمر حواري للسلسلة وسط اهتزاز حكومي!
- عون محرج بالسلسلة ويبحث عن مخرج في طاولة حوار الإثنين
- 7 وزراء في سوريا!
- جعجع: بمجرد ذهاب أي وزير إلى سورية سيصنف لبنان في خانة المحور الإيراني
- ما سرّ «أمْر عمليات» حلفاء إيران لتطبيع علاقة لبنان مع النظام السوري؟
- الخلاف على «التنسيق» يتفاعل.. وحوار إقتصادي - مالي يُجمِّد «السلسلة»
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)