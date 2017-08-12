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القصة الكاملة.. لمحاولة إستهداف ″سياح أجانب″ في المنصوري الكبير

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: سفير الشمال
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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القصة الكاملة.. لمحاولة إستهداف ″سياح أجانب″ في المنصوري الكبير

نجحت العين الساهرة للمديرية الاقليمية لقوى الأمن الداخلي بقيادة العميد علي سكينة، بتجنيب طرابلس وخصوصا محيط الجامع المنصوري الكبير فيها، عملية إرهابية إنغماسية كانت من المفترض أن تستهدف سياحا أجانب في الجامع المنصوري الكبير أو في محيطه، من قبل شخص يدعى ر . ق، يحمل فكرا متشددا.

 

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني مطلع لـ”سفير الشمال”: إن معلومات وردت الى قيادة قوى الأمن الداخلي من جهاز أمني دولي تؤكد أن شخصا يدعى أبو حذيفة يحمل فكرا داعشيا، سينفذ عملية إرهابية إنغماسية ضد سياح أجانب في الجامع المنصوري الكبير أو في محيطه.

 

ولدى تبلغ العميد علي سكينة بالأمر، كلف دورية من قوى الأمن الداخلي السهر على حماية المسجد ومحيطه، وبالفعل نفذت الدورية المهمة على مدار أيام، وبدأت باستطلاع ومراقبة كل الداخلين والخارجين من المسجد وبطريقة غير ملفتة للانتباه أو للنظر.

 

ويوم 7 آب الفائت، فوجئت الدورية بشخص يحمل حقيبة ويستطلع مدخل الجامع بارتباك، قبل أن يهم بالدخول إليه، فحاولت التحقق من هويته، فرفض بداية، ومن ثم شهر سكينا على عناصر الدورية، ولدى تعرضه للضغط حاول فتح قنبلة كانت داخل الحقيبة، لكن على الفور نجح عناصر الدورية في طرحه أرضا ومنعه من ذلك، وتوقيفه، ليتبين في ما بعد أن حقيبته تحتوي على قنبلتين يدويتين معدتين للتفجير.

 

ولدى التحقيق معه، تبين أن الموقوف كان ينوي تنفيذ عملية إنغماسية ضد سياح أجانب، من دون أن تشير المعلومات ما إذا كان ينوي تنفيذها يوم توقيفه، حيث لم يكن يوجد في الجامع أي سائح، أم أنه كان يريد أن يخبئ القنابل في مكان ما ضمن الجامع أو خارجه، تمهيدا لتنفيذ عمليته عندما يتواجد السواح، كما لم تظهر المعلومات ما إذا كان الموقوف مكلفا من تنظيم “داعش” أو من أي تنظيم إرهابي آخر تنفيذ هذه العملية الارهابية، أم أن فكره المتشدد هو الذي دفعه الى القيام بهذا العمل.

المصدر: سفير الشمال

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