استعدادات متقدمة للمعركة ولا تعديل لـ"اليونيفيل"

المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان يتحدث الى سجين عبر فتحة الباب لدى تفقده سجن رومية امس. (ش. ع. ع.)

بين الاستعدادات العسكرية المستمرة لمعركة تحرير جرود رأس بعلبك والقاع من جهة والعمليات الامنية الاستباقية لكشف خلايا الارهاب ومكافحتها من جهة أخرى، عاد المشهد الامني ليتخذ بعداً لافتاً في الساعات الاخيرة ولو ان مجمل الحركة الرسمية والسياسية بدا في واد آخر.

فمع اكتمال الترتيبات لمغادرة نحو 350 مسلحاً من “سرايا أهل الشام” مع العشرات من عائلاتهم اليوم من مخيمات عرسال لبنان في اتجاه الداخل السوري، سيتسلّم الجيش اللبناني مراكز جديدة، ويعزّز مواقعه ويستكمل تحضيراته الميدانية لمعركته المقبلة للقضاء على تنظيم “داعش” المتمدّد في جرود رأس بعلبك والقاع والفاكهة، وصولاً الى الحدود اللبنانية – السورية. وبات معلوماً ان حماية ظهر الجيش ستكون حكماً بتفكيك مخيمات وادي حميّد التي تكاد تصبح خالية بعد مغادرة مسلحي “جبهة النصرة” وبعدهم “سرايا اهل الشام”. وكان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم ابلغ وكالة “رويترز” أمس ان أفراد “سرايا أهل الشام ” سيبدأون هم وعدد من المدنيين اليوم الانسحاب الى سوريا، وقال: “اتفاق عودة سرايا أهل الشام مع عائلاتهم انجز. المسلحون عددهم 300 شخص بالاضافة الى عائلاتهم وبعض العائلات التي تريد العودة طوعاً الى بلدة عسال الورد وسيباشر تنفيذ الاتفاق اعتبارا من صباح السبت ( اليوم ) “.

وفِي موازاة التحضيرات الميدانية، تتلاحق الاجتماعات على مستوى قيادة الجيش في اليرزة لوضع الخطة المحكمة للإطباق على “داعش”،والتي سيتم مواكبتها والإشراف عليها بدقائقها من غرفة العمليات المتطورة المجهّزة بأحدث التقنيات في قيادة الجيش.

وأبلغت مصادر عسكرية “النهار” انه بعيداً من التحليلات الاعلامية وخرائط الطرق السياسية، لدى قيادة الجيش خريطة طريق واحدة هي التي ترسم خطوطها وحدها دونما التفات الا الى الميدان وحاجاته وتأمين كل ما تحتاج اليه في جهوزيتها الخاصة والمستقلة عن اي طرف او فريق آخر. والاكيد، استناداً الى المصادر العسكرية، أن توقيت المعركة وساعة الهجوم هما في يد قائد الجيش العماد جوزف عون وحده وهو الذي يطلع رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة على بدء المعركة التي تقول المصادر إنها ليست بعيدة ولكنها ستكون مباغتة ومفاجئة للجميع، لأنها معركة الجيش وحده، وهو يملك كل ما يحتاج اليه من عناصر وعتاد وذخيرة وتجهيزات لخوضها دون أي تنسيق أو تعاون أياً كان نوعه.

وعلم أيضاً ان الجيش سيتسلّم منطقة عجرم قرب وادي حميد، وكل النقاط التي تفيده في عملية تطويقه لـ”داعش” من كل الجهات، على ان يتسلم كل المراكز التي أخليت من “النصرة” فور الانتهاء من معركته مع “داعش”،كي لا يستهلك قواه العسكرية قبل الدخول في هذه المعركة. وبعد انتهائه من هذه المعركة سيقوم باعادة انتشار كامل من جرود عرسال الى جرود القاع وصولاً الى كل المناطق الحدودية.

فِي هذا الوقت، بدأ استهداف الجيش يومياً لـ”داعش” سواء بقصفه بالطيران او بالراجمات وغيرها وحقق إصابات في صفوف التنظيم الارهابي، وشلّ حركته بشكل ملحوظ.

وفي موازاة ذلك، أوقف الجيش أمس ثمانية مشتبه فيهم بالانتماء الى تنظيم ارهابي كانوا مختبئين في مزرعة في جرود عرسال.

أما العملية الاستباقية البارزة الاخرى فسجلت في تمكن دورية امنية تابعة لقيادة منطقة الشمال في قوى الامن الداخلي من توقيف اللبناني ر.ق. للاشتباه فيه يوم الخميس الماضي لدى محاولته دخول المسجد المنصوري الكبير في طرابلس حيث عثرت معه على قنبلتين يدويتين. وأفاد البيان الصادر عن قوى الامن الداخلي أن الموقوف اعترف لدى التحقيق معه في شعبة المعلومات بانه ينتمي الى تنظيم “داعش” وكان يزمع دخول المسجد وقت صلاة العصر ورمي القنبلتين بين المصلين على ان ينتزع بعدها بندقية احد عناصر قوى الامن المكلفين الحراسة واطلاق النار على من يبقى على قيد الحياة، الا ان توقيفه حال دون حصول هذه الفاجعة.

“اليونيفيل”

وسط هذه الاجواء أفاد مراسل “النهار” في نيويورك علي بردى ان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس طلب من مجلس الأمن أن يمدد ١٢ شهراً أخرى انتداب القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان “اليونيفيل”من دون أي تعديل في التفويض الممنوح لها بموجب القرار ١٧٠١، داعياً السلطات اللبنانية الى اتخاذ كل الإجراءات من أجل ”ضمان عدم وجود غير مأذون به لأفراد مسلحين أو أعتدة أو أسلحة في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني“. ويستجيب الأمين العام بذلك لطلب لبنان التجديد لـ”اليونيفيل”سنة أخرى “دونما تعديل”في التفويض الممنوح لها، علماً أن التفويض الراهن ينتهي في ٣١ آب الجاري.

وكتب غوتيريس الى أعضاء المجلس إلحاقاً بتقريره الأخير عن تنفيذ القرار ١٧٠١، طالباً التمديد ١٢ شهراً إضافية للقوة الدولية. واشاد بالتزام كل من الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي “الحفاظ على وقف الأعمال العدائية وتعاونهما وتنسيقهما الوثيقين مع القوة الموقتة”. بيد أنه لاحظ أنه “على رغم الهدوء السائد، لم يتحقَّق أي تقدم ملموس نحو التوصل الى وقف دائم للنار وإيجاد حل طويل الأجل للنزاع، حسبما يدعو إليه القرار ١٧٠١. ولم يفِ الطرفان بعد بالتزاماتهما بموجب القرار”، موضحاً أنه “يتعين على اسرائيل أن تسحب قواتها من الأراضي اللبنانية وتضع حداً لانتهاكات المجال الجوي اللبناني”. كذلك يتعيّن على الحكومة اللبنانية في المقابل أن “تمارس سلطة فعلية على كل الأراضي اللبنانية، وتمنع ارتكاب أعمال عدائية انطلاقاً من أراضيها، وتكفل سلامة وأمن السكان اللبنانيين إضافة الى سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، وتكفل أيضاً نزع سلاح كل الجماعات المسلحة بحيث لا تكون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها”.

عون ولقاء السلسلة

اما على صعيد ملف سلسلة الرتب والرواتب، فقالت أمس مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لـ”النهار” إن الاخير لم يقل إنه لا يريد اعطاء سلسلة الرتب والرواتب وليس صحيحاً انه يريد من اللقاء الحواري الذي دعا اليه الاثنين المقبل في قصر بعبدا تطيير السلسلة، بل تحدث عن خلل يحتاج الى معالجة وهدفه معالجة بعض الاشكالات وتقريب وجهات النظر بين الاطراف المعنيين بها بما يمنع أي اضطرابات أو تحركات احتجاجية. وفضلاً عن ذلك، تبيّن لرئيس الجمهورية ان كلفة السلسلة مرصودة في موازنة العام ٢٠١٧ وهي ١٢٠٠ مليار لن يصرف منها الا تقريباً كلفة أربعة أشهر ويبقى منها ما يغطي ثمانية أشهر من العام ٢٠١٨، ولذلك هو يسأل عن السبب في وضع ضرائب ورسوم جديدة قد ترهق الناس وتأخذ من الموظف بيد ما تعطيه بيد أخرى فيما نحن لا نحتاج الى هذه الضرائب والرسوم. وأضافت المصادر ان رئيس الجمهورية لا يريد تحمل المسؤولية في حصول اضطرابات ويريد تجنبها بهذا الحوار.