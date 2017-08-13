- واقعة ميليشياوية خطيرة… جرد جبيل خارج سلطة الدولة فإحذروا!
- فتاة سعودية تخطف عريسها وتصوره عاريا
- هل حان وقت الإقلاع عن التدخين والاستمتاع به في الوقت ذاته! اختراع هذا البديل كلف 3 مليارات دولار.. لكنّ المشككين لهم رأي مختلف
- توقعات الأبراج ليوم August 13, 2017
- النظام القطري..
- حزب الله يدفع بلبنان إلى إنهاء سياسة النأي بالنفس عن النزاع السوري
- دفْع «الدولة» في لبنان للذهاب إلى سورية يُثير مخاوف من العودة بـ «اللغم» السوري
- أن تعرف كيف تخسر…
- الحريري يبلغ أمير الكويت اليوم: لبنان يجب ألا يدفع ثمن أفعال المسيئين
- قصف صاروخي على الغوطة واغتيال 7 من «الخوذ البيضاء»
- ما هي انعكاسات مَقتل أربعة جُنود إماراتيين على الأزمة اليمنيّة؟ وهل سيَنفذ التّحالف الحوثي المُؤتمري تهديداته بقَصف مطارات السعوديّة والإمارات إذا لم يتم فَتح مطار صنعاء سريعًا؟ وهل يَملك الصّواريخ القادرة على ذلك؟
- تعثر اتفاق خروج «أهل الشام» وزيارة دمشق تعمق الأزمة الحكومية
- ليس صحيحاً ما يقوله «المستقبل» عن قرار دولي بتسليم لبنان لـ «حزب الله» ؟
- اجتماع بعبدا : توقيع السلسلة وتعديلات ملحقة ؟ بري ينبّه من مضاعفات سلبية على الامن الاجتماعي.. قضية «خلية العبدلي» محلولة... والحريري في الكويت
- هل يترشح جان عبيد في طرابلس؟
- من الارشيف.. الحريري لـ «الشرق الأوسط» : تسرعنا باتهام دمشق... ونعالج الأخطاء
- المكتب الاعلامي لميقاتي رداً على صقر: الوقائع تدحض أكاذيبك
- بين الممكن والمتاح وهلوسات بعضنا العربي تلبك معوي واسهال سياسي واستراتيجية المناديل لمرة واحدة
- استعدادات متقدمة للمعركة ولا تعديل لـ"اليونيفيل"
- برّي يستبق نتائج حوار بعبدا بالدعوة لجلسة تشريعية الأربعاء
- سمير جعجع أسير فشل رهاناته!
- بعد "المدرسة الحربيّة".. الضابط بطل لفضيحةِ بيع فِيَز!
- شركات الفاليه تتمرد على قرار المشنوق
- القصة الكاملة.. لمحاولة إستهداف ″سياح أجانب″ في المنصوري الكبير
- أدت الصلاة على الشاطئ بالـ "بكيني".. فكيف علَّق الأتراك؟
واقعة ميليشياوية خطيرة… جرد جبيل خارج سلطة الدولة فإحذروا!
روى الصحافي إيلي الحاج، عبر صفحته على موقع “فايسبوك”، واقعة حصلت مع اصدقاء نجله خلال زيارتهم منطقة جرد جبيل، جاء فيها:
“الأحد الماضي ضهريات، أصحاب لابني جوليان -“بيارتة” بيحكو فرنساوي- وصلو على أفقا بجرد جبيل بسيارتين . كانوا حابين يكتشفوا المنطقة لأن ابني وأصدقاء إلو زاروها قبل اسبوع وخبروهن عن المناظر فوق. عن المي الباردة اللي بيفقش فيها البطيخ.
فاتو بالسيارتين على بورة ليصفوا فيها وينزلوا. ما كتير ارتاحو للمشهد . صورة كبيرة لشهيد لـ” حزب الله” يمكن عماد مغنية، ونسوان محجبة وشباب بدقون وسلاح . لفو بأرضن ليروحوا ينزلوا غير محل. هجمو صوبن شابين وقالولن ما بتتحركوا من أرضكن قبل ما تدفعو ١٠ آلاف ليرة عن كل سيارة .
صارت صبية – دارسة علم نفس psychologie باليسوعية – تقول من السيارة “ليه بدنا ندفع ١٠ الاف ؟ ما وقّفنا حتى . بالسنتر فيل ببيروت مع فاليه باركينغ مندفع ٥ آلاف”.
نزل شاب من كل سيارة ليتفاهما مع الشابين المسلحين بمسدسين ظاهرين . وبدون ما يحكيوهن بلشو فيهن المسلحين ضرب كفوف وبوكسات على وجوهن ومسبات . واحد من الشابين الزائرين ضربو مسلح على راسو ووجهه بجهاز لاسلكي (توكي ووكي) كبير وحديد. بعدو لهلق مش قادر يحكي.
حسو حالن الشباب والصبايا- متلما عم يخبرو – إنن بشي متل فيلم سينما خيالي، مش معقول.
انو هيك بلا سبب بلشو فيهن ضرب. وخمنو بدو يقتلوهن متلما واحد بشتورا قتل ٢ بعد ما طلب فنجان نسكافيه وشربه.
كان في صليب نازل من مراية الشوفور بكل سيارة . لا شك عرفوهن فورا مسيحيين ومن لهجتن مش من المنطقة. هيك قالوا.
تجمعو عليهن ناس أفقا بدقيقة وحاوطوهن وصاروا يسبوا لـ( كل ما يمت بصلة لدين الزوار) ولنعمل ونسوي … وكلام من هالنوع والولاد مرعوبين.
وصارو يقولولن “هيدي منطقتنا وما بقى تجو لهون . ومجلس النواب كلو هون بأفقا”.
بعدن لهلق ما بدن يحكو قد ما خافو.
أحد اللذين تعرضا للضرب ابن دولة طلب منه رؤساؤه ما يجيبو سيرة الحادث.
كان أبلغ رؤساء وشو صار معو خصوصا أن وجهه مدمّم وآكل قتلة حرزانة. قالوا له ما فينا نعمل شي. إذا منطلع على أفقا لنلقطن ما بيبقى منا مين يخبّر.
إنما قلت لازم انصح الناس وخصوصا الشباب والصبايا متل ابني، يللي بيحبو يستكشفو لبنان، ما يطلعو على افقا.
هودي الظاهر فوق، ناس مجانين فعلاً”.
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- واقعة ميليشياوية خطيرة… جرد جبيل خارج سلطة الدولة فإحذروا!
- حزب الله يدفع بلبنان إلى إنهاء سياسة النأي بالنفس عن النزاع السوري
- دفْع «الدولة» في لبنان للذهاب إلى سورية يُثير مخاوف من العودة بـ «اللغم» السوري
- الحريري يبلغ أمير الكويت اليوم: لبنان يجب ألا يدفع ثمن أفعال المسيئين
- تعثر اتفاق خروج «أهل الشام» وزيارة دمشق تعمق الأزمة الحكومية
- اجتماع بعبدا : توقيع السلسلة وتعديلات ملحقة ؟ بري ينبّه من مضاعفات سلبية على الامن الاجتماعي.. قضية «خلية العبدلي» محلولة... والحريري في الكويت
- هل يترشح جان عبيد في طرابلس؟
- من الارشيف.. الحريري لـ «الشرق الأوسط» : تسرعنا باتهام دمشق... ونعالج الأخطاء
- المكتب الاعلامي لميقاتي رداً على صقر: الوقائع تدحض أكاذيبك
- استعدادات متقدمة للمعركة ولا تعديل لـ"اليونيفيل"
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)