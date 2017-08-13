الجيش يرعى مغادرة ٤٠٠ نازح وشروط النظام تعرقل خروج الباقين

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الحريري: زيارة الوزير الحاج حسن إلى دمشق لا تمثل الدولة
للمرة الثالثة في أقل من أسبوعين تعثرت أمس عملية التفاوض بشأن ترحيل تنظيم «سرايا أهل الشام» من جرود عرسال ومعه آلاف اللاجئين.
حزب الله رد سبب التعثر الى رفض «السرايا» الخروج بالباصات، والاصرار على الخروج بسياراتهم، لكن أحد مسؤولي «السرايا» رد الأسباب الحقيقية الى إصرار حزب الله والنظام السوري على انتقالهم الى «عسال الورد» في القلمون الغربي، حيث يسيطر الطرفان، وليس الى «الرحيبية» في القلمون الشرقي، حيث الجيش الحر، وحيث تم الاتفاق الأساسي.
وأشار الى سبب آخر للتعثر وهو الاشتراط أن يتقدم القافلة رجل الأعمال السوري «أبوطه» الذي تدخل وسيطا، والمعروف بقربه من النظام، وهو يريد أخذ الناس الى بلدته «عسال الورد» بينما تصر السرايا على القلمون الشرقي أو الموت هنا.
غير أن الجيش اللبناني والأمن العام باشرا ترحيل مجموعة صغيرة مؤلفة من 400 نازح من سرايا أهل الشام وعائلاتهم عن طريق فليطا، طريق دمشق الى «رحيبة» مع أسلحتهم الخفيفة، في حين أفرج النظام عن مائة معتقل ومعتقلة للنصرة تنفيذا للاتفاق مع حزب الله، وصلوا الى ادلب وحماة.
بالتزامن مع الحرارة السياسية الداخلية باتجاه تصاعدي، فالانقسام الحكومي واضح إزاء الضغوط التي يمارسها حزب الله لدفع الجيش الى التنسيق مع قوات النظام السوري في الجرود، ودفع الحكومة الى تطبيع العلاقات مع هذا النظام، فضلا عن تدخلات الحزب الخارجية.
وفي هذا السياق، قال الرئيس سعد الحريري في عشاء تكريمي قبيل مغادرته الى الكويت: ان مهمة الجيش اللبناني حماية الحدود من داعش، دون أي تنسيق مع الجيش النظامي السوري، الذي يدفع بالدواعش باتجاه حدود لبنان.
وعن زيارة وزير الصناعة حسين الحاج حسن الى دمشق فقد نقل عن الحريري قوله «انها لا تمثل الدولة، وانه ليس مكلف بمهمة، وان حزب الله يحارب في سورية ومسؤولوه يتنقلون فيها باستمرار ويعيشون في سورية».
النائب نديم الجميل رأى ان حزب الله اصبح يتحدى الجميع في كل الملفات، ودعا عبر اذاعة «صوت لبنان» رئيس الحكومة سعد الحريري الى الاستقالة، وقال: ان الحريري ورئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع وقعا في مأزق التسوية.
الى ذلك، تجدد السجال بين الرئيس نجيب ميقاتي والنائب عقاب صقر على خلفية وصف صقر حكومة الميقاتي بـ «حكومة حزب الله»، وقال ميقاتي في رده: لقد كان الاجدى بك ان تراجع ما قام به فريقكم الحكومي منذ الصفقة الرئاسية الشهيرة وحتى اليوم، فضلا عن التنازلات الفاضحة لرئيسك عن دور مجلس الوزراء وصلاحياته.
واضاف: اخجل ايها النائب الكريم وعُد الى صوابك، لأن الفجور السياسي لن يحجب الحقيقة، ولن يكون جسر العبور الى قلب التسويات التي تطمح اليها.
ورد النائب صقر على رد ميقاتي بالقول: بيان السيد ميقاتي يستذكر تنازلات الرئيس الحريري من دون تسمية واحدة منها، ويفاجئنا بأن سبب اطلاق شادي المولوي كانت تصريحات كتلتنا ورئيسها، فهل يعني هذا ان السيد ميقاتي احضر المولوي بسيارته الى طرابلس واقام احتفالات بأمر من كتلة المستقبل؟
الى ذلك، اعلن حزب الله عن اكتشاف شظايا جهاز تجسسي اسرائيلي في الجانب البقاعي باتجاه بلدة صغبين البقاعية المجاورة لبحيرة القرعون، وقال الحزب ان اسرائيل فجرت الجهاز عن بعد خشية وقوعه بيد السلطة اللبنانية او الحزب وتناثرت شظاياه في جبل الباروك.
انتخابيا، فاجأ رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط الوسط السياسي بفتح الباب الانتخابي في دائرة عاليه والشوف من خلال اعلانه في مؤتمر صحافي تسمية الطبيب د.بلال عبدالله لاحد المقعدين السنيين عن دائرة الشوف، مكان النائب علاء الدين ترو الذي اعلن انسحابه لمصلحة بلال عبدالله، والموعد المفترض للانتخابات المقبلة في مايو 2018.
وعن الترشيحات الاخرى، قال جنبلاط إنها رهن ظروف كل منطقة، وستشمل 70% من الحزبين.
وردا على سؤال، قال جنبلاط انه لن يصحح علاقته برئيس النظام السوري بشار الاسد وان نجله تيمور لن يفعل ذلك ايضا.
وفي الشمال، اعلن الوزير السابق نقولا نحاس ترشحه عن المقعد الارثوذكسي الذي شغر باستقالة النائب روبير فاضل.
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