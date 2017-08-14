العقوبات على "حزب الله"... "أكثر من مزعجة وأقلّ من استراتيجيّة"

فيما توسّع الولايات المتحدة مروحة عقوباتها الاقتصاديّة والماليّة على عدد من الدول والكيانات من فنزويلّا إلى كوريا الشماليّة مروراً بروسيا وإيران، يجادل مراقبون في قدرة هذه العقوبات على تحقيق النتائج المتوخّاة منها. لا شكّ في أنّ اقتران العقوبات الأميركيّة بانضمام أوروبي وغربيّ إلى تلك الإجراءات يعطيها مفاعيل أوسع يُرجّح لها أن تتجلّى على المديين المتوسّط والبعيد. فمجيء إيران إلى طاولة المفاوضات التي تكللت بالتوقيع على الاتفاق النووي أتى بعد نحو عشر سنوات على العقوبات الأميركيّة والغربيّة على مختلف قطاعاتها الماليّة والتجاريّة والعسكريّة.

وتستمرّ الإدارة الحاليّة تحت قيادة الرئيس الأميركيّ دونالد #ترامب باعتماد العقوبات كسياسة شبه أساسيّة في التعاطي مع خصومها أو أعدائها الدوليّين. وعزّزت #الولايات_المتّحدة عقوباتها الماليّة على حزب الله فحاول رئيس الوزراء اللبنانيّ سعد #الحريري التشاور مع الرئيس الأميركيّ في زيارة قام بها مؤخّراً إلى واشنطن من أجل حصر تداعيات تلك العقوبات إلى أقصى حدّ ممكن. وحاول الوفد اللبناني إبعاد هذه الكأس قدر الإمكان عن القطاع المصرفيّ الذي يشكّل العمود الفقريّ للاقتصاد والسياسة الماليّة في لبنان.

لاموضعيّة التاثير

تعتمد واشنطن إعلاميّاً خطابات الفصل بين الكيانات الخاضعة للعقوبات والدول التي تتحرّك داخل حدودها تلك الكيانات أو المنظّمات. ففي حزيران الماضي مثلاً، فرضت وزارة الخزانة الأميركيّة عقوبات ضدّ مصرف داندونغ الصينيّ إضافة إلى شركة شحن صينيّة متورّطين في عمليّات تجاريّة وماليّة غير مشروعة مع كوريا الشماليّة. بعد هذا التحرّك، أرسلت واشنطن تطمينات إلى المسؤولين الصينيّين بأنّ سياستها لا تستهدف #بيجينغ بذاتها. ولا يشكّل هذا الإجراء عمليّاً، "تأديباً" للمصرف والشركة فحسب، إنّما يجسّد تحذيراً لكلّ الشركات الأخرى التي تقيم أو تنوي أن تقيم علاقات اقتصاديّة معهما. لهذا السبب، تُعتبر العقوبات الماليّة من حيث المبدأ ذا بعد استراتيجيّ بسبب لاموضعيّة تأثيرها.

توجّه عام

وفرضت وزارة الخزانة الأميركيّة مجموعة من العقوبات على الشبكات المرتبطة بحزب الله في لبنان ودول خارجيّة متعدّدة مثل غامبيا وسيراليون والكونغو وأنغولا وغيرها. واستهدف الإجراء مجموعة من شركات التجارة والبناء بما فيها متاجر مملوكة من أشخاص تشتبه السلطات الأميركيّة بتمويلهم للحزب الذي يؤكّد مسؤولوه عدم تعامله مع المصارف اللبنانية. وتأتي سلّة العقوبات هذه ضمن إطار أميركيّ عام وواسع يسعى إلى التضييق على "حزب الله" عبر اعتماد توجّه عام يستهدف #إيران ومقاتليها في المنطقة. فالأخيرة تعرّضت أيضاً لمجموعة من العقوبات تشمل برنامجها لتطوير الصواريخ البالستيّة وجميع الشركات المتعاملة مع المنخرطين في البرنامج.

وقت مستقطع

وبسبب غياب رؤية أميركيّة واضحة إلى كيفيّة التعاطي عمليّاً مع إيران، باستثناء الحديث النظريّ عن وجوب التصدّي لها، من غير المتوقّع أن يكون لتلك العقوبات تداعيات كاسرة للتوازن على حزب الله. فترامب وافق للمرّة الثانية خلال ولايته على تقرير وزارة خارجيّته بأنّ إيران ملتزمة بالاتفاق النووي، حتى وإن أتت هذه الموافقة على مضض بحسب الصحافة الغربيّة. فالإدارة الحاليّة غارقة في التمييز ما بين تصنيف #طهران كملتزمة ب "حرفيّة" الاتفاق أو "روحيّته"، مع ما يعنيه ذلك ربّما من استهلاك للوقت حتى تنضج استراتيجيّتها تجاه إيران. لهذا السبب، يمكن أن تكون العقوبات على الحزب قد أتت على هامش "وقت مستقطع" يحتاج إليه مجلس الأمن القوميّ الأميركيّ في سياق تجديد بعض مناصبه والمباشرة بصياغة خطواته اللاحقة تجاه المنطقة.

تأثير مباشر محدود

يؤكّد عدّة مطّلعين على الملفّ محدوديّة هذه العقوبات في التأثير على الأمان الماليّ ل"حزب الله أو على دفعه إلى تعديل استراتيجيّته القتاليّة، خصوصاً أنّ الحزب فصل هيكليّته بشكل شبه كامل عن المصارف اللبنانيّة أو حتّى الدوليّة. فقد قام "مركز كارنيغي للشرق الأوسط" بسؤال عدد من المتابعين حول هذه المسألة بحيث أتت الإجابات متوافقة تقريباً تجاه قدرة الحزب على تفادي معظم التداعيات المحتلمة لتلك العقوبات على نشاطاته. فمراسلة صحيفة "الحياة" في واشنطن جويس كرم والصحافيّ في "الفايننشال تايمس" ديفيد غارنر والباحث الزائر في "المجلس الأطلسي" نيكولاس بلانفورد كانوا شبه مجمعين على أنّ التأثير المباشر لتلك العقوبات سيكون محدوداً.

"لا شهيّة للسياسات المعقّدة"

ويرى عدد من الخبراء الآخرين أنّ العقوبات الأميركيّة على الحزب ستترك، بلا شكّ، بعض الآثار على تحويلاته الماليّة وتالياً على عمليّات عسكريّة وأمنيّة له. لكنّ هذا الأثر لن يتسبّب بأيّ تعديل استراتيجيّ على ميزان قوّته. فالباحث في "الأتلانتيك كاونسيل" فيصل عيتاني يؤكّد أن لا جديد لدى الإدارة الأميركيّة على مستوى إيران و"حزب الله" باستثناء موقفهم المعروف. وقال في حديثه إلى الصحافيّ أليكس رويل من موقع "ذا دايلي بيست" الأميركي أن "لا شهيّة للسياسات المعقّدة" مع طهران لأنّ الإدارة الأميركيّة بمن فيها ترامب وماتيس والقيادة المركزية تريد التخلّص من داعش والخروج من سوريا والعراق.

مزاج متعكّر

ويشير إلى أنّ "بعض الديناميّات يمكن" أن تأتي من الكونغرس حيث الجمهوريّون والديموقراطيّون يعتمدون سياسات حاسمة ضدّ الإيرانيّين. لكن في جميع الأحوال، لن تكون التوجّهات "كافية لتغيير المعادلة الاستراتيجيّة، لكنّها ستكون أكثر إزعاجاً". أمّا رويل فيعيد صياغة تأثير العقوبات على "حزب الله" بأنّها وفي أقصى الأحوال، ستتسبّب لمقاتليه ب "مزاج متعكّر".