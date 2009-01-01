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جرود عرسال خالية من المسلحين بعد خروج سرايا أهل الشام

الجيش اللبناني يؤكد في بيان، أن قواته 'بدأت بالانتشار في مناطق وادي حميّد ومدينة الملاهي والمرتفعات المحيطة بهما'.

آخر تحديث: منذ 54 دقيقة
المصدر: العرب اللندنية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 56
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جرود عرسال خالية من المسلحين بعد خروج سرايا أهل الشام

أسدل الستار أخيرا على ملف المسلحين في جرود عرسال اللبنانية بعد خروج مقاتلي سرايا أهل الشام وعائلاتهم من المنطقة الاثنين، إلى داخل الأراضي السورية.

 

وأكد الجيش اللبناني في بيان، أن قواته “بدأت بالانتشار في مناطق وادي حميّد ومدينة الملاهي والمرتفعات المحيطة بهما”، حيث كان يتواجد مسلحو سرايا أهل الشام.

 

وكان من المفروض أن يتم نقل المسلحين وعائلاتهم منذ أيام بيد أن تعقيدات وضعها النظام السوري حالت دون ذلك.

 

ووصلت الحافلات وسيارات الإسعاف، التي تقل مسلحي سرايا أهل الشام عصر الثلاثاء إلى بلدة فليطة في منطقة القلمون الغربي، على أن يتم نقل معظمهم إلى منطقة الرحيبة حوالي 50 كيلومترا شمال شرق دمشق، كما سيتوجه عدد منهم إلى منطقة عسال الورد شمال غرب العاصمة (يسيطر عليها النظام)”.

 

وكانت الحافلات قد بدأت بالتحرك من الأراضي اللبنانية صباحا، بمواكبة من الأمن العام اللبناني.

 

وقالت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، إن “الحافلات تحرّكت بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني، إنطلاقًا من عرسال باتجاه منطقة فليطة السورية، تمهيدًا للتحرك نحو منطقة الرحيبة (تسيطر عليها المعارضة السورية) في القلمون الشرقي”.

 

وأضاف البيان أن “السلطات المعنية في سوريا هي من تتولى تأمين وصول الحافلات إلى داخل الأراضي السورية”.

 

وشهدت منطقة جرود عرسال نهاية يوليو معارك بين حزب الله ومجموعات سورية مسلحة، أبرزها جبهة تحرير الشام (النصرة سابقا)، استمرت عدة أيام، ثم توقفت قبل أن يعلن الطرفان نهاية الشهر ذاته عن صفقة تبادل تمت تحت إشراف المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.

 

والصفقة التي تم تنفيذها قضت إجمالا بخروج مسلحي النصرة من جرود عرسال مع عائلاتهم، بالإضافة إلى بعض قتلاهم و3 من موقوفيهم في سجون لبنان باتجاه سوريا، مقابل إطلاق الجبهة سراح 8 عناصر من حزب الله أسرتهم في وقت سابق بسوريا.

المصدر: العرب اللندنية

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