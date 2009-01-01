- السياسة القطرية
- الإرهاب يُجلى نهائياً من جرود عرسال... وتفاهُم سياسي يُغطِّي «السلسلة» والضرائب
- «سرايا أهل الشام» تغادر جرود عرسال
- هكذا ستعلن قيادة الجيش انطلاق معركة تحرير الجرود.. قيادة الرقة رفضت الانسحاب... فهل يستسلم زعيم «داعش» ؟
- حوار «السلسلة» في بعبدا يضع الملف في يد عون
- جرود عرسال خالية من المسلحين بعد خروج سرايا أهل الشام
- هل صحيح أنّ لقاءَ بعبدا قدَّم «هدية» مجانية للمعارَضة؟
- تاريخ للصُدف المبعثرة!
- أي ادارة ومعيار لتنظيم الخلاف؟
- سباق بين الحوار الإقتصادي وقلب طاولة الإضرابات على رؤوس الجميع
- «التيار» لن يُرشّح أحداً ضدّ أسعد حردان
- «داعش» ينهار والقوات النظامية تحقق تقدماً في البادية السورية
- «الحشد»: لولانا لسقط الأسد
- ثلاثية ريال مدريد في السوبر الإسبانية تثير مخاوف برشلونة
- الأهلي والمصري في نهائي كأس محاط بالذكريات الأليمة
- أخبار وأسرار لبنانية
- أكتب لكم من طنجة.. كيف كُنت سأنتهي في قَصْر العاهل السّعودي.. الحِراك لم يَعد مُقتصرًا على الرّيف في المَغرب.. الحديث عن رحيل أكثر شخصيّتين إثارةً للجَدل يُلوّن المجالس المَغربيّة بطَعمٍ خاص.. بن كيران والعماري عائدان.. وفتّش عن اخنوش
- عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى
- هل انتهى دور الجبير؟ مجلة أميركية: بن سلمان سيعزل وزير الخارجية السعودي.. وهذا هو وريثه
- استقالة رئيس أكبر مصرف في أستراليا على خلفية تمويل الإرهاب
- لماذا يدعم النازيون الجدد في أمريكا الأسد؟
- إسرائيل تهدد باستهداف القوى الشيعية بسوريا وتحذر من إيران
- تحطيم أسعار الشقق” في لبنان… حقيقة أم مجرّد إعلان؟”
- هجوم مسلح على مطعم تركي بعاصمة بوركينا فاسو
- تعديلات ضريبية في يوم الحوار والإضرابات
جرود عرسال خالية من المسلحين بعد خروج سرايا أهل الشام
الجيش اللبناني يؤكد في بيان، أن قواته 'بدأت بالانتشار في مناطق وادي حميّد ومدينة الملاهي والمرتفعات المحيطة بهما'.
أسدل الستار أخيرا على ملف المسلحين في جرود عرسال اللبنانية بعد خروج مقاتلي سرايا أهل الشام وعائلاتهم من المنطقة الاثنين، إلى داخل الأراضي السورية.
وأكد الجيش اللبناني في بيان، أن قواته “بدأت بالانتشار في مناطق وادي حميّد ومدينة الملاهي والمرتفعات المحيطة بهما”، حيث كان يتواجد مسلحو سرايا أهل الشام.
وكان من المفروض أن يتم نقل المسلحين وعائلاتهم منذ أيام بيد أن تعقيدات وضعها النظام السوري حالت دون ذلك.
ووصلت الحافلات وسيارات الإسعاف، التي تقل مسلحي سرايا أهل الشام عصر الثلاثاء إلى بلدة فليطة في منطقة القلمون الغربي، على أن يتم نقل معظمهم إلى منطقة الرحيبة حوالي 50 كيلومترا شمال شرق دمشق، كما سيتوجه عدد منهم إلى منطقة عسال الورد شمال غرب العاصمة (يسيطر عليها النظام)”.
وكانت الحافلات قد بدأت بالتحرك من الأراضي اللبنانية صباحا، بمواكبة من الأمن العام اللبناني.
وقالت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، إن “الحافلات تحرّكت بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني، إنطلاقًا من عرسال باتجاه منطقة فليطة السورية، تمهيدًا للتحرك نحو منطقة الرحيبة (تسيطر عليها المعارضة السورية) في القلمون الشرقي”.
وأضاف البيان أن “السلطات المعنية في سوريا هي من تتولى تأمين وصول الحافلات إلى داخل الأراضي السورية”.
وشهدت منطقة جرود عرسال نهاية يوليو معارك بين حزب الله ومجموعات سورية مسلحة، أبرزها جبهة تحرير الشام (النصرة سابقا)، استمرت عدة أيام، ثم توقفت قبل أن يعلن الطرفان نهاية الشهر ذاته عن صفقة تبادل تمت تحت إشراف المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.
والصفقة التي تم تنفيذها قضت إجمالا بخروج مسلحي النصرة من جرود عرسال مع عائلاتهم، بالإضافة إلى بعض قتلاهم و3 من موقوفيهم في سجون لبنان باتجاه سوريا، مقابل إطلاق الجبهة سراح 8 عناصر من حزب الله أسرتهم في وقت سابق بسوريا.
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- الإرهاب يُجلى نهائياً من جرود عرسال... وتفاهُم سياسي يُغطِّي «السلسلة» والضرائب
- «سرايا أهل الشام» تغادر جرود عرسال
- هكذا ستعلن قيادة الجيش انطلاق معركة تحرير الجرود.. قيادة الرقة رفضت الانسحاب... فهل يستسلم زعيم «داعش» ؟
- حوار «السلسلة» في بعبدا يضع الملف في يد عون
- جرود عرسال خالية من المسلحين بعد خروج سرايا أهل الشام
- هل صحيح أنّ لقاءَ بعبدا قدَّم «هدية» مجانية للمعارَضة؟
- «التيار» لن يُرشّح أحداً ضدّ أسعد حردان
- تحطيم أسعار الشقق” في لبنان… حقيقة أم مجرّد إعلان؟”
- تعديلات ضريبية في يوم الحوار والإضرابات
- وعد.. الحريري الكهربائي: جدّي أم ذرّ للرماد في العيون؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)