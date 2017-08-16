الحريري في دمشق؟

اعتبرت مصادر كتائبية أن ​رئيس الحكومة​ "يغطي من حيث يدري او لا يدري عودة الزيارات الرسمية الى دمشق نتيجة موقفه الملتبس"، وقالت: "لن نستغرب بعدما غض النظر عن زيارة وزراء أمل و​حزب الله​ ان يكون يمهد لزيارات يقوم بها بوقت لاحق بعض من الوزراء المحسوبين عليه ومن يدري اذا كان لا يخطط لزيارة يقوم بها هو في ​المستقبل​ القريب!"

المصدر: النشرة