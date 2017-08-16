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الحريري في دمشق؟
آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: النشرةالكاتب:
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قيّم هذا المقال/الخبر:
اعتبرت مصادر كتائبية أن رئيس الحكومة "يغطي من حيث يدري او لا يدري عودة الزيارات الرسمية الى دمشق نتيجة موقفه الملتبس"، وقالت: "لن نستغرب بعدما غض النظر عن زيارة وزراء أمل وحزب الله ان يكون يمهد لزيارات يقوم بها بوقت لاحق بعض من الوزراء المحسوبين عليه ومن يدري اذا كان لا يخطط لزيارة يقوم بها هو في المستقبل القريب!"
المصدر: النشرة
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