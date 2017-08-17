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بعد ″البوركيني″ بلديات تمنع السوريين من إرتياد البحر.. ولو بـ″البيكيني″!
هكذا وبكل بساطة مرت في بلد ″الحريات″ عملية منع المحجبات من دخول بعض المنتجعات البحرية والتمتع بهواية السباحة بـ ″البوركيني″ على مساحة الشاطىء اللبناني، ″المحتل″ من مافيات المنتجعات، من سياسيين وأمنيين ونافذين وبلديات تمارس أبشع مظاهر الطائفية والعنصرية، تحت شعارات واهية، أقل ما يمكن أن يقال فيها، أنها ″تعيد اللبنانيين الى الزمن غير الجميل الذي عاشوه إبان الحرب الاهلية.″
يمكن القول إن قرار منع المحجبات الذي إعتمدته بعض المنتجعات بحجة عدم السماح بالنزول الى المسابح الا بلباس البحر المخصص، ربما لم يستفز الكثيرون إنطلاقا من كون الملابس يمكن أن تساهم في تعطيل مصارف المياه في المسابح، حتى لو كانت المرأة ترتدي ″البوركيني″ وهو اللباس الشرعي الذي تعتمده بعض المحجبات لممارسة السباحة وينتشر في دول عربية وأوروبية لا سيما تلك التي تعادي الحجاب.
لكن أن يصل الأمر الى منع المحجبات من ممارسة السباحة في البحر، فهنا تختفي كل المبررات وتسقط كل الأسباب التقنية حول الأضرار المُحتملة، باستثناء سبب واحد وهو العنصرية البغيضة التي تعطل العقل في ظل غياب سلطة القانون والمحاسبة، حيث لا يكاد يمر يوم، من دون ورود معلومات عن منع محجبة هنا أو هناك من السباحة على الشواطىء ″الخاصة″ او العامة التي تخضع لرقابة البلديات كما حصل على شاطيء جبيل وعمشيت الذين تديرهما بلديتهما.
هذه الممارسات كان لها أن تقف عند حدود لو تحركت الجهات المعنية في الدولة، لكن السكوت عنها وربما تغذيتها من بعض السياسيين والأحزاب لاعتبارات إنتخابية، فتحت المجال أمام هؤلاء في التمادي في مخالفة القوانين والأعراف والأصول، وكل ما يمكن له أن يحفظ كرامة الانسان، ووصلت الى حد منع السوريين من دخول تلك الشواطىء بسبب لهجتهم، رغم أن الفتيات كن يرتدين ″البكيني″.
منع السوريين في جبيل وعمشيت ربما يتسع ليشمل أماكن أخرى، طالما أن منع المحجبات حتى من نزول الشواطىء مر بهدوء ومن دون حتى توجيه اللوم لمرتكبيه، وتحديدا ممن مفترض أن يكونوا حراسا على تطبيق القوانين في بلداتهم ومدنهم.
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