تمدّد في الجرود… و8 آذار في دمشق!

لم تحل الجلسة التشريعية “المبتورة” التي انعقد نصفها نهاراً وافتقد نصفها الثاني مساء النصاب القانوني دون مراقبة “التطور” النادر منذ بدء الحرب في سوريا والذي تمثل في توافد ثلاثة وزراء لبنانيين تباعا الى دمشق على ان ينضم اليهم ايضا وفد من وزارة الاقتصاد اليوم. اتخذت الزيارات شكلا ومضمونا طابعا مهينا للحكومة يصعب تقليل سلبياته وتخفيفها لانها جاءت بمثابة تمرد ناعم على قرار رسمي واضح بـ”النأي بالنفس” عبر عنه رئيس الوزراء سعد الحريري ان قولاً وان عبر مبادرته في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء الى شطب كل المناقشات التي تناولت هذه القضية من محضر جلسة المجلس. ومع ذلك أبى أفرقاء 8 آذار إلّا ان يعيدوا تكريس الاصطفاف والانقسام اللذين كانت ازمة التورط في الحرب السورية أحد أبرز أسبابهما، فقرروا تجاهل موجبات التسوية الداخلية القائمة منذ الانتخابات الرئاسية وضرب محاذير هذا التحدي عرض الحائط لمصلحة السعي الى تطبيع العلاقات مع النظام السوري.

وفي ظل التوتر الذي تركه هذا التطور يبدو ان تبعات الزيارات ستتحدى الحكومة كلاً كما الافرقاء المصرين على اختراق التوافق ومخالفته. فلن يكون ممكناً مثلاً تصور خروج جلسة مجلس الوزراء اليوم من دون التطرق الى الزيارات وكأن شيئاً لم يحصل لان الحكومة ستكون في موقع التجاهل لانتهاك ابسط اصول الانسجام الحكومي وتجاوز النظام العام الذي يسير عملها. كما ان الافرقاء الذين اصروا على اختراق الاصول سيتعين عليهم ان يوضحوا طبيعة ما حققته هذه الزيارات وما سيكون موقفهم من الافرقاء الاخرين اذا اتخذوا هذه التجربة السلبية الجديدة مبررا لاعادة طرح الكثير من الامور المتصلة بالواقع الحكومي على قاعدة “المعاملة بالمثل”.

وكان قد وصل الى دمشق امس وزيرا الصناعة حسين الحاج حسن والزراعة غازي زعيتر مع وفد من القطاع الخاص للمشاركة في افتتاح معرض دمشق الدولي، فيما اعلن وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس اعتزامه التوجه اليوم الى دمشق للغاية نفسها. واللافت في الامر ان الوزراء الثلاثة اصروا على اعتبار زياراتهم بصفتهم الوزارية الرسمية، في حين ان الرئيس الحريري أكد مجدداً قبيل دخوله امس مبنى مجلس النواب ان “الوزراء لا يتوجهون الى سوريا بصفة رسمية”، ليخلص تاليا الى ان هذه “المسألة لن تؤدي الى استقالات من الحكومة”.

وسط هذه الاجواء جاءت الجلسة التشريعية في نصفها الاول منتجة اذ اقرت الهيئة العامة للمجلس بنوداً عدة من جدول أعمالها كان أبرزها مشروع قانون انشاء محافظة جديدة في جبل لبنان هي محافظة كسروان – جبيل، واقرار قانون تنظيم الشركة بين القطاعين العام والخاص، واقر ايضا الغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تنص على وقف الملاحقة القانونية في حق المغتصب في حال تزويجه من الضحية.

أما في ما يتصل ببت مصير قانوني سلسلة الرتب والرواتب ومواردها الضريبية، فعرضت أمس التعديلات المقترحة على القانونين في لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري، والرئيس الحريري والنائبين ابرهيم كنعان وجورج عدوان في مكتب بري علما ان هذه التعديلات سترسل الى مجلس النواب في نحو ثمانية مشاريع قوانين معجلة مكررة عقب توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانونين. وأكد كنعان حصول التوافق على اقتراحات القوانين المرتبطة بالسلسلة، موضحا انها ستسلك مسارها القانوني بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية. ويشار الى ان ثمة مهلة لا تقل عن أسبوع بعد، وهي المهلة المطلوبة لتوقيع رئيس الجمهورية وإحالة القانونين للنشر في الجريدة الرسمية. ذلك أن الهيئة العامة لن تكون قادرة على النظر في أي تعديلات مقترحة على قانوني السلسلة والضرائب ما لم يوقعهما من رئيس الجمهورية، علما ان البعض لم يستبعد التوقيع اليوم.

ويتضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم 66 بنداً منها 42 بنداً مالياً تطلب فيه وزارات نقل اعتمادات من إحتياط الموازنة لحسابها وفق القاعدة الاثني عشرية وفاقت قيمتها عشرات المليارات، بما يؤشر لتأخر صدور قانون موازنة 2017 واستعجال وزارات الحصول على إعتماداتها.

أما البنود الأهم، فتمثلت في طلب وزارة الطاقة استقدام معامل توليد الكهرباء العائمة، واستقدام محطات استيراد الغاز الطبيعي السائل، علما أن وزير الطاقة رفع إلى مجلس الوزراء جوابه عما كان طلبه مجلس الوزراء في شأن مناقصة البواخر في ضوء رد إدارة المناقصات.

الجرود: قضم متدرج

في غضون ذلك، اتسمت الاستعدادات العسكرية الجارية لبدء معركة تحرير جرود رأس بعلبك والقاع باهمية بارزة بدا معها الجيش كأنه ينفذ خطة غير معلنة تقضي بالقضم المتدرج للمرتفعات التي تساهم سيطرته عليها باحكام الحصار البشري والناري على مسلحي تنظيم “داعش” الارهابي المتحصنين في الجرود. ونفذ الجيش فجر أمس عملية مباغتة تولتها وحدات من اللواء السادس والفوج المجوقل، معتمداً استراتيجية خاصة تتناسب وطبيعة رأس بعلبك والقاع من دون الدخول في حرب استنزاف، في ضوء إجراءات عسكرية اتخذها مع تقدمه برا من محور جرود عرسال في اتجاه جرود رأس بعلبك، في ظل قصف عنيف مدفعي وصاروخي، وتمكن من فرض سيطرته على عدد من المواقع الاستراتيجية وخصوصا على ثلاث تلال في جرود رأس بعلبك كانت تحت سيطرة تنظيم “داعش”، وفتح عدداً من الممرات بعد اشتباك مسلح معه مما أوقع في صفوف التنظيم عدداً من القتلى والجرحى وقدر عدد القتلى بخمسة. كذلك أغلق كل المداخل والمعابر والتلال بين الجرود والمناطق التي يسيطر عليها “داعش”، محكماً الطوق الأمني عليها، في جهوز أمني إلى حدوده القصوى، واستعدادات هجومية ودفاعية في معركة لا وقت محدداً لها، وستتحدث عن نفسها وفقاً لمراحل خططت لها قيادة الجيش وقادة الوحدات العسكرية الميدانية.