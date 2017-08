لبنانيات يحاربن التحرّش الجنسي بحملة إعلامية صادمة.. إليك فيديوهات "مش بسيطة"

"لا توجد امرأة في لبنان نجت من التحرش"، هكذا وصفت إحدى الناشطات انتشار الظاهرة المؤسفة بالبلاد، ولكن ما صدم اللبنانيين مؤخراً هو انتشار خبر مصحوب بفيديو، يظهر "زوجة مستشار لأحد الوزراء تتعرض للتحرش داخل مصعد".

الفيديو نشرته صفحة "وينيّة الدولة" على "فيسبوك"، تحت عنوان "احذرن أيتها النساء.. متحرش جنسي طليق في لبنان".

وبعد انتشار الفيديو، نشرت وسائل إعلامية لبنانية شهيرة، منها "إل بي سي"، و"أو تي في"، وغيرهما تقارير وأخباراً عن تعرُّض إحدى السيدات، وتدعى غنى غندور، وهي زوجة مستشار أحد الوزراء في لبنان، للتحرش أثناء وجودها في المصعد متجهة إلى مكان عملها.

لكن هذا الخبر لم يكن إلا مشهداً تمثيلياً للسيدة المذكورة، والمتحرِّش المزعوم هو جزء من حملة إعلامية "مش بسيطة" التي تقوم بها وزارة الدولة لشؤون المرأة، حديثة التأسيس، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت لإقرار قانون التحرش الجنسي، وفقاً لما ورد في تقرير لموقع "العربي الجديد".

وشكرت المدوِّنة المعروفة بمجال الأزياء غنى غندور كل من تعاطف معها، داعية إلى المطالبة بمعاقبة التحرش الجنسي، لأن الموضوع "مش بسيطة"، ويمكن أن تكون الضحية واحدة من أفراد عائلتنا.

وكتبت غنى في المنشور المصاحب للفيديو: "إذا كُنت والدتك، أو أختك، أو زوجتك، أو ابنتك، أو حفيدتك، لم يكن ليصبح الأمر بسيطاً. كلنا نتعرض لهذا... وعلينا التحرّك لمحاربة هذا النوع من الجريمة".

وبصرف النظر عن الانتقادات للإعلان الذي أثار الذعر لدى البعض، وكذلك الانتقادات لوسائل الإعلام التي نقلته دون تثبت من صحته، فإنه شكل صدمة اعتبرها البعض إيجابية لمواجهة انتشار هذه الظاهرة.

"لماذا مش بسيطة"؟

الحملة تركز على نشر الوعي بأنَّ التحرّش الجنسي ليس شيئاً يمكن التغاضي عنه أو تجاهله، بل يجب الإبلاغ عنه ومعاقبة مرتكبه، حسب تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وتحاول الحملة التوعية بأن بعض التصرفات والتحرشات الجسدية واللفظية التي يتعامل معها المجتمع، بما فيها بعض النساء أحياناً، على أنها بسيطة، ليست كذلك، أو "مش بسيطة" باللهجة المحلية.

وصُمِّمت الحملة لنشر الوعي تجاه حوادث التحرُّش اللفظي والاهتمام واللمس غير المرغوب فيها، والتي تتعرّض لها المرأة يومياً.

وانتشر على موقع تويتر وسم #مش_بسيطة الذي أطلقته الحملة، وقد شاركت فيه مئات السيدات اللواتي عبرن عن تجاربهن عندما تعرضن للتحرش.

ونشر البعض فيديوهات وصوراً معبرة عن الحملة، مطالبين الدولة اللبنانية بالتحرك الفوري لإقرار القانون.

كيف تنتشر هذه الظاهرة بمجتمع متقدم في منح المرأة حقوقها؟

ومع أنَّ لبنان يتصدّر المنطقة فيما يخصّ حقوق المرأة من جوانب عدة، لكن ما زال أمامه شوطٌ طويل. فحالياً، لا يوجد أيّ تشريع بالقانون اللبناني يجرّم التحرّش الجنسي تحديداً، حتى في مكان العمل أو في الأماكن العامة.

Our #Mesh_Basita #مش_بسيطة campaign stands for the idea that sexual harassment is not okay @WAMLEBANON @AUB_Lebanon @AUBOSB @HeyokaMedia pic.twitter.com/yP03ltbVAY