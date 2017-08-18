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المصنفة ايضاً في: لبنان, نجيب ميقاتي

الرئيس ميقاتي يُعزِّي بعميد «اللواء»

آخر تحديث: منذ 21 دقيقة
المصدر: صحيفة اللواء اللبنانية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 36
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الرئيس ميقاتي يُعزِّي بعميد «اللواء»
الرئيس ميقاتي مع الزميل صلاح سلام والعائلة

قدّم الرئيس نجيب ميقاتي، بعد عودته من الخارج، التعازي بوفاة عميد «اللواء» الراحل عبد الغني سلام، إلى رئيس تحرير «اللواء» الأستاذ صلاح سلام والعائلة، مستذكراً علامات الجيرة والتعاون، ومشيداً بمناقبية الفقيد الكبير المهنية وريادته في الأعمال الخيرية والاجتماعية.

وكتب الرئيس ميقاتي في سجل الرثاء الكلمة التالية:

عَلَم من أعلام الأقلام في لبنان، تفتقده الصحافة اللبنانية، كما أن عمل الخير لن ينساه أبداً، حيث كان القدوة للخير ومساعدة المسكين والفقير.

أسكنه الله فسيح جناته، وللعائلة الكريمة طول البقاء.

المصدر: صحيفة اللواء اللبنانية

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