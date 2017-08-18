الرئيس ميقاتي يُعزِّي بعميد «اللواء»

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الرئيس ميقاتي يُعزِّي بعميد «اللواء»
قدّم الرئيس نجيب ميقاتي، بعد عودته من الخارج، التعازي بوفاة عميد «اللواء» الراحل عبد الغني سلام، إلى رئيس تحرير «اللواء» الأستاذ صلاح سلام والعائلة، مستذكراً علامات الجيرة والتعاون، ومشيداً بمناقبية الفقيد الكبير المهنية وريادته في الأعمال الخيرية والاجتماعية.
وكتب الرئيس ميقاتي في سجل الرثاء الكلمة التالية:
عَلَم من أعلام الأقلام في لبنان، تفتقده الصحافة اللبنانية، كما أن عمل الخير لن ينساه أبداً، حيث كان القدوة للخير ومساعدة المسكين والفقير.
أسكنه الله فسيح جناته، وللعائلة الكريمة طول البقاء.
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العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- السلطة لاهية بفضائحها والجيش يستعدّ
- جلسة مكهربة لمجلس الوزراء تلغي مناقصة بواخر الكهرباء
- ميناء طرابلس جاهز للعمل كمنصة لإعادة إعمار سوريا
- الرئيس ميقاتي يُعزِّي بعميد «اللواء»
- الحكومة اللبنانية تلغي استدراج عروض الكهرباء
- انتهاء القطيعة الرسمية مع دمشق... رغم الصراخ!
- الحكومة تؤجِّل 4 ألغام... و«14 آذار» تهاجم زيارة دمشق بعنف
- زيارة الوزراء إلى دمشق خارج اهتمام مجلس الوزراء
- ملفات كهربائية وصناعية وزراعية في المحادثات الرسمية السورية ـ اللبنانية.. حزب الله والجيش السوري جاهزان وساعة الصفر بيد الجيش اللبناني
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