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ميناء طرابلس جاهز للعمل كمنصة لإعادة إعمار سوريا

آخر تحديث: منذ 19 دقيقة
المصدر: DW
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 28
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مع توسيع الخدمات اللوجستية في مرفأ طرابلس عاصمة الشمال في لبنان، والذي يبعد 28 كم عن الحدود السورية، إضافة إلى تدريب العمال من قبل خبراء خاصين من برطانيا والصين، سيكون المرفا بمثابة منصة لإعادة إعمار سوريا عند توقف الحرب.

المصدر: DW

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