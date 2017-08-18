ميناء طرابلس جاهز للعمل كمنصة لإعادة إعمار سوريا

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مع توسيع الخدمات اللوجستية في مرفأ طرابلس عاصمة الشمال في لبنان، والذي يبعد 28 كم عن الحدود السورية، إضافة إلى تدريب العمال من قبل خبراء خاصين من برطانيا والصين، سيكون المرفا بمثابة منصة لإعادة إعمار سوريا عند توقف الحرب.