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ميقاتي: تعاطي الحكومة مع الملفات المطروحة يتم باستخفاف وإستهتار
قال الرئيس نجيب ميقاتي امام زواره في طرابلس "إن تعاطي الحكومة مع كل الملفات المطروحة يتم باستخفاف وإستهتار والتباسات متراكمة، فلا نعرف للحكومة موقفا عند أي استحقاق او مفصل، بدءا من الاستحقاق الدستوري المرتبط بالانتخابات النيابية الفرعية، مرورا بالمعارك العسكرية على السلسة الشرقية لجبال لبنان وصولا الى ملف الكهرباء وزيارات الوزراء الى سوريا".
وقال: باستثناء الموقف الواضح من دعم الجيش في المعارك التي يخوضها دفاعا عن لبنان وشعبه ووحدته، فان الالتباس والتأجيل باتا سمة الموقف الحكومي، في مقابل اصرار واضح على طرح ملفات ومشاريع غير مستوفية الدرس او الشروط القانونية اللازمة، خصوصا في قضية بواخر الكهرباء التي تم الغاء مناقصتها بالأمس بعد أشهر من الجدال واقرار اعتماد دفتر شروط جديد. كما أن عدم جدية الحكومة في التعاطي مع الانتخابات الفرعية وتصاريح الوزراء المتناقضة في هذا الملف يظهران السلطة التنفيذية عاجزة عن اتخاذ اي قرار، حتى ولو كان دستوريا او مصاناً بالدستور، وهذا ما أوصل البلد الى مزيد من الإهتراء والتهالك، ما يعزز مخاوفنا من ضرب الاستحقاقات المقبلة أيضاً".
وأضاف: "إن هذا الاهتراء الحكومي والموقف الملتبس من القضايا الأساسية يطرح السؤال عن القدرة على مواجهة القضايا الاساسية الاقتصادية والمالية، لا سيما المرتبطة بسلسلة الرتب والرواتب التي ترتب أعباء اضافية على الخزينة العامة والمواطنين. إن ما قاله حاكم مصرف لبنان بالامس في شأن إمتلاك لبنان من المقومات ما يسمح بعدم حصول إنهيارات في الليرة والاقتصاد كلام مطمئن، لكن الحاكم لفت في السياق ذاته الى أن التحدي الابرز هو وجوب خقض العجز في الموازنة العامة. من هنا فإننا نرى وجوب الإسراع في انجاز الموازنة العامة لضبط الانفاق ووقف الصرف العشوائي الذي يتسبب باكلاف مالية اضافية وهناك أكثر من علامة استفهام حول غايته وجدواه. ولا بد هنا من ان ننوه باقرار المجلس النيابي قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يفسح المجال امام انشاء شركات مختلطة تعمل على توفير الكهرباء باسعار تنافسية، إلا أن العبرة في هذا الموضوع تبقى بتأمين الشفافية الكاملة في مقاربة هذا الملف".
وعن موضوع طرابلس، ذكّر الرئيس ميقاتي "بالاجتماع الذي عقد في السراي بحضور كل الفاعليات السياسية والادارية والأمنية حيث تم التوافق على ضرورة ازالة كل المخالفات القائمة الكبيرة والصغيرة، وحتى الآن نكاد ننهي الاسبوع الثالث ولا زلنا ننتظر تنفيذ ما إتفق عليه".
وفي مجال آخر، دان الرئيس ميقاتي العمل الارهابي الذي وقع في برشلونة ليل امس وادى الى سقوط ضحايا. وقال: "إننا ندين هذا الارهاب المتنقل الذي يزرع الخوف في النفوس وندعو الى توحيد كل الجهود لضرب هذه الافة التي لا تمت الى الدين باية صلة".
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- ميقاتي: تعاطي الحكومة مع الملفات المطروحة يتم باستخفاف وإستهتار
- السلطة لاهية بفضائحها والجيش يستعدّ
- جلسة مكهربة لمجلس الوزراء تلغي مناقصة بواخر الكهرباء
- ميناء طرابلس جاهز للعمل كمنصة لإعادة إعمار سوريا
- الرئيس ميقاتي يُعزِّي بعميد «اللواء»
- الحكومة اللبنانية تلغي استدراج عروض الكهرباء
- انتهاء القطيعة الرسمية مع دمشق... رغم الصراخ!
- الحكومة تؤجِّل 4 ألغام... و«14 آذار» تهاجم زيارة دمشق بعنف
- زيارة الوزراء إلى دمشق خارج اهتمام مجلس الوزراء
- ملفات كهربائية وصناعية وزراعية في المحادثات الرسمية السورية ـ اللبنانية.. حزب الله والجيش السوري جاهزان وساعة الصفر بيد الجيش اللبناني
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