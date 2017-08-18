الحريري لميقاتي: قريباً تسمع ردّي.. والأخير يرد: أقنع الرأي العام وله الحكم

غرّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، على حسابه الخاص عبر موقع "تويتر"، فكتب: "بدي أشكر بيان الرئيس ميقاتي عن إنجازات حكومتنا بس لو يتكرم يخبرنا إنجازات حكومته. احترنا يا دولتك معك. على كل حال قريباً حا تسمع ردي".

ولم يتأخر ردّ الرئيس ميقاتي الذي ردّ مغرداً على "تويتر" بالقول: "نحن لسنا بصدد مبارزة بل ننتظر منكم يا دولة الرئيس أجوبة مقنعة للرأي العام وله الحكم الأوّل والأخير".