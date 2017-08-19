أحمد الحريري في المنية مجددا: مؤشرات أزمة أم دلائل تغيير؟

لم تكن الجولة التي قام بها الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري في منطقة المنية عادية، بل كانت إستثنائية وماراتونية بكل معنى الكلمة، حيث توقف خلالها في 18 محطة، وفي يوم واحد، شملت منازل فاعليات في بلدات المنية وبحنين ودير عمار وبرج اليهودية على التوالي، ولم يستثن منها سوى بلدة مركبتا.

بدت جولة الحريري أشبه بجولة إنتخابية يقوم بها مرشح ما في دائرته الإنتخابية، قبل أيام من الإقبال على صناديق الإقتراع، وليس مجرد جولة إستطلاعية يقوم بها أمين عام أكبر تيار سياسي في لبنان للإطلاع على أوضاع منسقيته وكوادره في المنية أو سواها، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لمواجهة الإستحقاقات المقبلة. علماً أن المنية ليست دائرة الحريري الإنتخابية وهو طبعاً لن يترشح فيها.

ومع أن أمين عام التيار الأزرق إعتاد أن يزور بشكل دوري، وكل شهر تقريباً منطقة المنية، إلا أن جولته الأخيرة كانت لافتة في أكثر من نقطة، ومن أبرز هذه النقاط:

أولاً: رافق الحريري خلال جولته أمين عام هيئة الإغاثة اللواء محمد خير، ما طرح تساؤلات حول كيفية مرافقة أمين عام الهيئة لزائر إلى منطقته من غير أن يكون له أي صفة رسمية، كوزير أو رئيس لجنة نيابية أو ضيف أجنبي مثلاً، كون الحريري لا يمتلك إلا الصفة الحزبية، وهل أن خير سيرافق أي مسؤول في حزب أو تيار سياسي آخر إذا زار المنية، أم أن الولاء السياسي والعلاقات الشخصية كانت هي الدافع في مرافقة خير للحريري في جولته؟

ثانياً: برغم أن الحريري توقف في 18 محطة خلال زيارته منطقة المنية، فقد كان لافتاً أنه لم يتوقف في منزل نائب المنطقة كاظم الخير، (عضو كتلة المستقبل النيابية)، وكذلك فإن الخير لم يحضر لا هو ولا من يمثله في حفل الغداء الذي أقيم على شرف الحريري في مطعم “مطل القمر” في المنية، ما رسم علامات استفهام عدة حول إحتمال وجود برودة في علاقة الخير بتيار المستقبل، وأن الأخير يفكر في تبني مرشح غيره في الإنتخابات النيابية المقبلة.

ثالثاً: إذا كان الحريري لم يزر أيّاً من خصوم تيار المستقبل السياسيين في المنية، ما يؤكد سياسة الإنغلاق التي يمارسها التيار على نفسه من جهة، ومن جهة أخرى عدم رغبة الخصوم في فتح أي قناة تواصل لن تؤدي إلى أي نتيجة، فإن الأمين العام لم يقم بزيارة أي من عائلات المنية الرئيسية، سياسياً وعددياً، وخصوصاً عائلات علم الدين والخير وزريقة وعقل، الأمر الذي فسره مراقبون في المنية بأنه مؤشر على تحضير التيار الأزرق لتبني مرشح من خارج العائلات التقليدية في المنية، بعد أن أسهمت سياسة التيار في السنوات الأخيرة بكسر معادلة واحتكار العائلات التقليدية، وتحضير الأرضية لهكذا خيار سياسي.

رابعاً: كما جرت العادة، لم يجلب الحريري معه إلى المنية، في زيارته الأخيرة ولا التي قبلها، أي مشروع إنمائي تحتاجه المنطقة، وجاءها خالي الوفاض، واكتفى بإلقاء مواقف التيار التحريضية المعتادة في السياسة، بعدما باتت هذه المواقف “الوقود” الوحيد الذي يملكه كي يحافظ على شعبيته قبل أشهر من الإنتخابات النيابية، والتنويه بـ”وفاء” أهل المنية لخط التيار الأزرق، وهو تنويه لا يطعم خبزاً ولا يحقق إنماءً ولا يرفع حرماناً ولا يوفر فرص عمل، ما جعل الحضور الشعبي في أغلب محطات الحريري الـ 18 في المنية ضعيفاً.