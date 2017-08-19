تصعيد الجرود السورية سباق مع “التطبيع”؟

مع أن أي تصعيد للعمليات الحربية والقتالية على مقلبي الحدود اللبنانية – السورية لا يعد تطوراً مفاجئاً أو مستغرباً، فان الغارات الجوية العنيفة التي شنها الطيران الحربي السوري أمس على الجهة السورية من الجرود المتاخمة للحدود مع لبنان تجاوزت البعد العسكري المباشر الى بعد سياسي غير مباشر. ذلك ان التصعيد ترك في توقيته ومكانه وظروفه ايحاءات لا تبعد عن دفع النظام السوري وحلفائه اللبنانيين أخيراً وبقوة نحو التنسيق بين لبنان وسوريا في مجالات مختلفة من ابرزها مجال التنسيق العسكري بين الجيشين اللبناني والسوري في معركة تحرير جرود رأس بعلبك والقاع التي انجز الجيش اللبناني استعداداته العسكرية واللوجستية للشروع فيها في وقت وشيك. كما ان ايحاءات التصعيد الواسع الذي حصل أمس في الجهة السورية المقابلة للحدود اللبنانية اتخذت دلالاتها السياسية من خلال تزامنه مع زيارات ثلاثة وزراء لبنانيين لدمشق للمشاركة في افتتاح معرض دمشق الدولي الامر الذي أثار جدلاً سياسياً واسعاً في لبنان لمخالفة الوزراء قرار “النأي بالنفس” الذي تتبعه الحكومة وجاءت زياراتهم لتشكل تحدياً لرئيس الوزراء سعد الحريري وأفرقاء سياسيين آخرين مشاركين في الحكومة.

وقالت أوساط وزراية في صفوف القوى الرافضة للتنسيق بين لبنان والنظام السوري لـ”النهار” ان أحداً لا يمكنه الاعتراض مبدئياً على فتح جبهة الجرود السورية على أيدي الجيش السوري و”حزب الله “، لكن ذلك لا يعني تجاهل تبعات أي تنسيق قسري يراد فرضه على الجيش اللبناني او على الحكومة اللبنانية لان تقليل خطورة تداعيات التنسيق المفترض هذا سيدفعها لبنان من خلال ما بات معلوماً لجهة تأثر المساعدات الاميركية للجيش سلباً فضلاً عن أثمان أخرى غير مرئية بعد.

وفي أي حال لم يغب اثر تداعيات زيارات الوزراء حسين الحاج حسن وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس لدمشق عن المشهد الداخلي أمس، اذ سجلت في شكل بارز “نصف استدارة ” من جهة “التيار الوطني الحر” نحو الامساك بعصا الموقف من الزيارات من وسطها ولو متأخراً. ويبدو واضحاً كما كشفت الاوساط الوزارية ان امعان حلفاء “التيار” في رفع لافتة الاحتفاء بالزيارات الوزارية لدمشق كعنوان “انتصار” سياسي داخلي لحلفاء النظام السوري وعنوان لاستخدام لبنان بوابة استعادة لـ”التطبيع” مع النظام عربياً واقليمياً ودولياً كان قد تسبب بواقع حكومي وسياسي معقد وبالغ التوتر بدأ ينذر بعواقب سلبية قد يصعب تبريدها في الوقت السريع المطلوب، وخصوصاً اذا استمرت محاولات توظيف هذه الزيارات كما محاولات استغلال الاستعدادات العسكرية اللبنانية لحسم معركة الجرود من أجل المضي قدماً في توسيع مساعي “التطبيع” مع النظام السوري. لذا تلفت الاوساط الوزارية نفسها الى ان العهد استدرك عبر خطوتين “ناعمتين ” تداعيات الاستفزاز الذي استهدف الرئيس الحريري بقصد احراجه في هذه القضية فكانت الخطوة الاولى في صرف النظر عن انضمام وزير الاقتصاد رائد خوري الى الوزراء الثلاثة في دمشق، ومن ثم اتبع ذلك بخطوة ثانية أمس تمثلت في موقف اكتسب دلالة لوزير الخارجية جبران باسيل الذي قال في هذا الصدد. “عبرنا عن الرغبة الاقتصادية في حضور معرض دمشق وعن الارادة السياسية في علاقة جيدة مع سوريا. أما وقد عرض الموضوع على مجلس الوزراء دون الموافقة فلم يعد يصح الذهاب لان مشاركتنا أردناها رسمية باسم لبنان. وبالنسبة الى المشاركة الفردية فهي شأننا ونحن نقوم بها كما يلزم “.

في أي حال، اكتملت دلالات الاحتواء العوني للتوتر الحكومي عبر المشاركة الثلاثية للحريري وباسيل ووزير الطاقة سيزار ابي خليل فضلا عن الوزير محمد كبارة في تدشين الحريري عصر أمس محطة التحويل الكهربائية الرئيسية في منطقة البحصاص بطرابلس، علما ان رئيس الوزراء مثل أيضاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حفل التدشين. ولم تغب ملابسات الايام الاخيرة عن كلمة الحريري الذي رد على “المزايدين ” عليه قائلاً: “في هذه الايام هناك الكثير من المزايدات والكلام الكثير وكأن المواقع تذهب “. وأضاف: “المواقع تبقى حيث هي وكل شخص يعرف مكانته وصلاحياته فمن يريد ان يزايد لا يزايد على سعد رفيق الحريري”.

وتوقعت مصادر نيابية ان تشهد جلسة المناقشة العامة للحكومة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يومي الثلثاء والاربعاء المقبلين حماوة كلامية واسعة نظراً الى جملة اعتبارات وأسباب أبرزها ان الجلسة ستكون منقولة تلفزيونيا بما يفتح باب الاقبال النيابي الكثيف على الكلام، كما ان ثمة ملفات ساخنة للغاية مطروحة حاليا ستفتح على الغارب، ويضاف الى ذلك ان اقتراب المواسم الانتخابية سيجعل الجلسة فرصة منبرية. غير ان أهم ما يمكن ان تشهده الجلسة كما تقول المصادر انها ستفتح باب المساءلة في قضايا اساسية مالية واقتصادية وسياسية وأمنية وستتيح للمعارضة على تضاؤل حجمها ان تثير الكثير من الملفات الفضائحية علما ان المصادر لا تستبعد ان تكون لرئيس الوزراء مواقف حادة من قضايا خارجية ستثار ولو كانت تمس ببعض الافرقاء المشاركين في الحكومة.

الجرود

على الصعيد الامني، عثرت دورية من مديرية المخابرات في الجيش أمس في وادي حميد – جرود شرق عرسال وفي المنطقة التي كانت تسيطر عليها المجموعات الارهابية من “جبهة النصرة” المندحرة، على مخزن أسلحة وذخائر وصواريخ بكميات كبيرة. وقال مصدر أمني لبناني لوكالة “رويترز” إن الجيش اللبناني عثر على صاروخ أرض جو من نوع “سام” في مخبأ للأسلحة تركه مقاتلو “جبهة النصرة” بعد سيطرة الجيش على بعض مواقع الجبهة في شمال شرق لبنان. وأضاف أن المخبأ احتوى أيضاً على صواريخ “تاو” الأميركية الصنع المضادة للدبابات.

في غضون ذلك، تحدث “الاعلام الحربي” التابع لحزب الله عن شن الطيران الحربي السوري 20 غارة على تجمعات ونقاط انتشار مسلحي “داعش” في جرود قارة والجراجير في القلمون الغربي. وقال إن الغارات أدت الى تدمير تحصينات “داعش” في مرتفعات عدة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تحدث عن سيطرة الجيش السوري ومقاتلي الحزب على نقاط ومرتفعات.