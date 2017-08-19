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ميقاتي: قلوبنا مع الجيش
آخر تحديث: منذ 9 ساعة 14 دقيقةالكاتب:
عدد المشاهدات: 91
قيّم هذا المقال/الخبر:
قال الرئيس نجيب ميقاتي عبر صفحته في "تويتر": "قلوبنا مع الجيش في المواجهة الباسلة في جرود القاع ورأس بعلبك وباذن الله سيتحقق النصر ليشرق فجر حرية جديد على لبنان".
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