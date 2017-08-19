ميقاتي: قلوبنا مع الجيش

قال الرئيس نجيب ميقاتي عبر صفحته في "تويتر": "قلوبنا مع الجيش في المواجهة الباسلة في جرود القاع ورأس بعلبك وباذن الله سيتحقق النصر ليشرق فجر حرية جديد على لبنان".