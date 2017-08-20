بالصورة.. تنسيق واضح بين الجيش وحزب الله

تبقى الصورة اصدق انباءً من كل الخطب، فقد إنتشرت صوراً تظهر، عناصر من الجيش وحزب الله، بمدرعاتهم، جنباً إلى جنب، ممايدل على أن الاعلان المتزامن عن العمليتين العسكريتين على الجانبين السوري واللبناني في جرود عرسال والقلمون، ليس وليد صدفة، إنما هو تقاسم واضح للمهام من اجل تحقيق الهدف.

هذا وكان قد تم الإعلان عن عملية "فجر الجرود" لتحرير الجرود الشرقية الحدودية التي يحتلها تنظيم داعش من الجهة اللبنانية، صباح يوم أمس السبت، بالتزامن مع إعلان مماثل من قبل حزب الله الذي تحدث عن بدء مقاتليه وقوات النظام السوري تنفيذ عملية"وإن عدتم عدنا" للسيطرة على جرود القلمون الغربي من الجهة السورية".