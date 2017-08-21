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طيران الإمارات ينفي كلام المشنوق
نفى متحدث باسم طيران الإمارات نفياً قاطعاً ما تردد من أنباء بشأن تعرض إحدى طائراتها لمخطط تفجير، مؤكدًا ان هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة وهي مجرد إشاعات مغلوطة من مصادر غير حقيقية تحاول إثارة حالة من القلق والتوتر في الشارع الإماراتي.
وكان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اعلن في مؤتمر صحافي ان شعبة المعلومات أحبطت عملية كبرى لتفجير طائرة تابعة للخطوط الإماراتية متوجهة من أستراليا إلى أبو ظبي، بواسطة إنتحاري لبناني يدعى طارق خياط من الشمال.
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العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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