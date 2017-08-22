- إختتام المخيم الصيفي لنادي شباب لبنان المقيم والمغترب في كفرحونة – جزين بمهرجان وعشاء قروي وسهرة نار
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إختتام المخيم الصيفي لنادي شباب لبنان المقيم والمغترب في كفرحونة – جزين بمهرجان وعشاء قروي وسهرة نار
اختتم في بلدة كفرحونة في قضاء جزين المخيم الصيفي الذي اقامه نادي شباب لبنان المقيم والمغترب بمهرجان وعشاء قروي وسهرة نار ، بحضور رئيس النادي ابراهيم عجروش ومشاركة اكثر من 300 مشارك من الشباب اللبناني المقيمين والمغتربين وعدد كبير من المتطوعين من ابناء البلدة.
افتتح المهرجان بكلمة من عجروش اكد فيها على اهمية المخيمات الصيفية التي ينظمها النادي في بلدة كفرحونة طيلة فصل الصيف وبمشاركة مغتربين من البلدة بهدف الاندماج بين الشباب المغترب وابناء الوطن المقيمين ليبقى الرابط الانساني والاجتماعي والوطني قائماً بين الاغتراب وابناء الوطن الواحد .
ولفت عجروش الى نادي شباب لبنان المقيم والمغترب-كفرحونة هدفه تدعيم الجسور الوطنية والاجتماعية بين الشباب اللبناني مقيمين ومغتربين بنشاطات هادفة تجمعهم بدون استثناء وترسخ لديهم الشعور بالانتماء للوطن وتقبل واحترام الآخر .
بعد ذلك توزع المشاركون على الأنشطة المرافقة للمهرجان الختامي والعشاء القروي وسهرة النار وحفلة زجل من التراث اللبناني تشاركوا فيها احلامهم وأمنياتهم لهذا الوطن بأنه يعمه الأمن والسلام .
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- إختتام المخيم الصيفي لنادي شباب لبنان المقيم والمغترب في كفرحونة – جزين بمهرجان وعشاء قروي وسهرة نار
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