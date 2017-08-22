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إليكم الزيادات على المسافرين عبر مطار رفيق الحريري

آخر تحديث: منذ 29 دقيقة
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 61
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إليكم الزيادات على المسافرين عبر مطار رفيق الحريري

صدر قانون الاجراءات الضريبية التي تساهم في تمويل سلسلة الرتب والرواتب تزامناً مع صدور قانون السلسلة في الجريدة بعد توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عليه. وبدأت الادارات العامة بتنفيذ هذه الاجراءات على الصعد كافة، ومنها تلك المتعلقة بفرض رسوم إضافية على المغادرين جواً عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

 

واصدر المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين تعميما الى شركات الطيران العاملة في المطار، طلب فيه من جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري البدء باستيفاء رسوم خروج المسافرين من الركاب اعتبارا من تاريخ اليوم 22/8/2017 على اساس قانون الرقم 45 تاريخ 21 آب 2017.

 

وكان مجلس النواب أقّر زيادة على رسوم بطاقات السفر جواً درجة رجال الاعمال من 75 الفاً الى 110 ألف ليرة، والدرجة الاولى من 100 الف الى 150 الف ليرة لبنانية، كما ان الرسوم على ركاب الطائرات الخاصة أصبحت 400 الف ليرة للشخص الواحد.

 

كما أصبح رسم الدخول للدرجة السياحية ستين ألف ليرة.

 

في هذا الاطار، أكد نقيب اصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود ان لهذا القرار بعض التأثيرات الجانبية انما ليست اساسية، مشيراً الى ان زيادة 10 الاف ليرة على البطاقة السياحية يعني زيادة 20 في المئة على هذه الرسوم التي كانت قبل الزيادة 50 الف ليرة، مما سيرفع سعر السلة المقدمة منا حتماً، لكن بطريقة مقبولة".

 

وأشار في حديث الى "النهار" الى أن الزيادات على بطاقات رجال الاعمال والدرجة الاولى، لن تؤثر كثيراً على حاملي هذه البطاقات، فهم من الميسورين او رجال الأعمال او كبار الموظفين الذين تدفع عنهم شركاتهم، وزيادة نحو 30 دولاراً على البطاقة لن تشكل عائقاً دون سفرهم".

 

 

واعتبر عبود أن هذه الزيادة ستوفر دخلاً كبيراً للخزينة لافتاً الى المكاتب اللبنانية تصدر سنوياً نحو مليون وخمسمئة الف بطاقة سفر جواً، هذا عدا عن المكاتب خارج لبنان، لأن القادم من خارج لبنان اذا اراد الرجوع عليه دفع هذا الرسم".

 

وأوضح أن نسبة تذاكر رجال الاعمال والدرجة الاولى عادة تكون بين الـ6 و الـ8 في المئة من العدد الاجمالي للتذاكر، شارحاً ان الطائرة التي تتسع لـ150 راكبا، تحتوي على 28 مقعداً درجة اولى او رجال اعمال، اما الطائرة التي تتسع لـ200 راكب فتخصص 42 مقعداً فقط لدرجة لدرجة رجال الاعمال او الفئة الاولى.

 

ولفت عبود الى الزيادة المهمة على ركاب الطائرات الخاصة (برايفت جيت) التي أصبحت 400 الف ليرة عن كل شخص، وهذه الطائرة يمكن ان تقل 6 الى 9 اشخاص، وفي السابق كان يعتمد الرسم العادي على هذه البطاقات، مشيراً الى ان هذه الضريبة لن يكون تأثيرها كبيراً ايضاً على هذه الفئة.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

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