لبنان ينتصر على داعش والجيش يثبت قدرته

احتفالات شعبية لاهالي القاع ورأس بعلبك لدى استقبالهم الآليات العسكرية العائدة من الجرود أمس. (وسام اسماعيل)

سيسجل للبنان البلد الصغير المنهك من حروب كثيرة انه انتصر على تنظيم “داعش” الارهابي وان جيشه تمكن من دحر الارهابيين من منطقة جردية واسعة كان التنظيم يسيطر عليها منذ أعوام. فالجيش الذي دخل المرحلة الثالثة من معركته لتحرير جرود القاع ورأس بعلبك تمكن من تحرير 100 كيلومتر من أصل 120 كانت محتلة. وأصيب الجيش بخسائر محدودة بفضل استخدامه أحدث التقنيات الهجومية معززاً بدعم دولي وعربي في معركته على الارهاب. ولم ينتظر اهالي القرى المحاذية للمنطقة المحررة اعلان الجيش الانتهاء من تنظيف الجرود حتى أطلقوا الاحتفالات في الساحات العامة مهللين للمؤسسة العسكرية التي أعادت الى مؤسسات الدولة هيبتها والتي ستضيف الى العهد رصيداً يفاخر به، والى الحكومة دماً جديداً يضخ في شرايينها على رغم الهنات التي اصابتها أخيراً وخصوصاً في موضوع “تطبيع” العلاقات مع النظام السوري والذي اندفعت اليه قوى 8 آذار منذ مدة قصيرة. وتمكنت الحكومة أيضاً من تجاوز مطب جلسة المساءلة التي اختصرت بيوم واحد، أجاب في نهايته رئيس الوزراء سعد الحريري عن معظم الأسئلة والتساؤلات التي أثارها عدد من النواب وأبرزها من النائب حسن فضل الله الذي استعمل لغة الارقام لكشف ملفات فساد وهدر في مؤسسات الدولة. لكن الحريري اجاب برد هجومي داعيا النواب الى تسمية الاشياء بأسمائها بدل الحديث في العموميات ودافع عن قرارات الحكومة. وتناول الهدر المقنع في استئجار المباني، معلناً أن الحكومة في صدد تجميع المباني الحكومية، بما سيؤدي الى خفض كلفة الايجارات الرسمية. وأشار الى 30 مليار دولار دفعتها الحكومة حتى الآن على الكهرباء، “والمطلوب وقف هذا المسلسل”، وطالب بـ”العض على الجرح”، مؤيداً استئجار البواخر لتأمين الكهرباء.

وعلق على الديون المتراكمة لوزارة الاتصالات، علما أن خطتها تقضي بأن تضع كل وزارة أرقام هواتفها ضمن موازنتها. ورحب بالتغيير في القضاء مؤكدا أنه “لم يخرج أي محكوم عليه في عملية التفاوض”. ورأى أن “فهم قانون الانتخاب ليس صعباً، ووصولنا الى هنا انجاز”، موضحاً أن لا مشكلة لديه “في محاكمة وزير من تيار المستقبل”.

الدوام والأقساط

من جهة ثانية، دخلت مفاعيل قانون سلسلة الرتب والرواتب حيز التنفيذ، وبدأ العمل بالدوام الجديد لموظفي القطاع العام باستمرار العمل الى الثالثة والنصف بعد الظهر واضافة نهار السبت الى عطلة نهاية الاسبوع. وفي هذا الاطار، رفع اتحاد المدارس الخاصة في لبنان الصوت مطالباً الحكومة بدعم صناديق المدارس الصغيرة المهددة بالاقفال، والتلويح بزيادات على الاقساط المدرسية تراوح بين 20 و45 في المئة. كما لوحت ادارات المدارس بالتصعيد. وصرح وزير التربية مروان حمادة لـ”النهار” ان “طرح نسبة 27 في المئة وما فوق على زيادة أقساط المدارس الخاصة أمر مبالغ فيه”، مشيراً الى ان “تقديرات المديرية العامة للتربية في الوزارة راوحت فيها نسبة الزيادة بين 13 و18 في المئة حداً أقصى”.

العسكريون المخطوفون

ميدانياً، سيكون الهدف التالي للجيش التقدم تحت غطاء ناري كثيف نحو مغارة “الكهف” وهي غرفة عمليات تنظيم “داعش” في المنطقة ويتحصن فيها مسلحوه وبسقوطها يكون سقط المركز الاساسي للتنظيم في الجهة اللبنانية، ذلك أنه من المؤكد سيكون هنالك التحام عسكري بين الطرفين اذا لم يسارع الارهابيون الى الفرار في اتجاه الاراضي السورية.

وكان الجيش واصل أمس لليوم الرابع تقدمه في معركة “فجر الجرود” وبات على مسافة قصيرة جدا من النصر المحتم على تنظيم يلفظ أنفاسه. وفي معلومات حصلت عليها “النهار” ان المدعو أحمد وحيد العبد (وهو أحد “الأمراء الشرعيين” لـ”داعش” في القلمون الغربي كان سلم نفسه الى عناصر “حزب الله” عند معبر الزمراني) أفاد عن تصفية التنظيم عدداً من العسكريين المخطوفين ودفنهم ضمن منطقة في الجرود. ويعمل الأمن العام اللبناني منذ ثلاثة أيام على تفتيش المنطقة دون جدوى، وقد أحضر العبد مرة أخرى الى المكان الذي أكده مراراً من دون العثور على أي جثة.