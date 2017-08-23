الصهر يخالف فخامته!

عَلِمَ موقع "ليبانون ديبايت" أنّ اسم القاضي جورج عطية من محكمة السير (المُقرّب من وزيرِ الخارجيّة والمغتربين جبران باسيل) لم يتضمنه جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسة التي عُيِّنَ خلالها جزءاً من التشكيلات القضائيّة، بل كان يتضمّن اسم قاضٍ آخر معروف بنزاهته ووقاره ورِفعته (مُقترح من قبل فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون) لمنصبِ رئيس هيئة التفتيش المركزيّ. إلّا أنّ باسيل استبدل الاسم على طاولة مجلس الوزراء وعلى مرأى من الوزراء، وعلى الرغم من استغرابهم الشديد مرّ ذلك دون نقاش.

المصدر: ليبانون ديبايت