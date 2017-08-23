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مغربية تهاجم مسؤولاً بالسفارة اللبنانية: من يستحق وصفهم بـ”العهر” هم اللبنانيون!
نشرت صفحة “أخبار المغرب” خبراً مفاده أن مواطنة مغربية تدعى “إيمان قباج” تعرضت لـ”معاملة سيئة” والوصف بأقدح الأوصاف من طرف القائم بأعمال السفارة اللبنانية بالوكالة المدعو “ي.ر.”، وقالت قباج أنه “وصف المغربيات بأنهن مجرد “عاهرات”.
وكانت قباج قد أوضحت في فيديو بث بتقنية المباشر عبر حسابها على موقع “فايسبوك”، أنها قصدت مقر السفارة اللبنانية بالرباط من أجل الحصول على تأشيرة للسفر إلى لبنان غير أنها تلقت “معاملة سيئة” من طرف القائم بأعمال السفارة “ي.ر.”، ورفض منحها التأشيرة.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أن المسؤول اللبناني قام بإهانتها ورفع صوته عليها ووصف المغربيات بأنهن مجرد “عاهرات”، وأن الحديث مع أي مغربية لا يعدو أن يكون إلا حديثا مع “عاهرة”، مضيفة أن تصرفات مثل هذا المسؤول ستؤثر على العلاقة بين البلدين.
وطالبت إيمان قباج سفير المغرب ببيروت بعدم منح تأشيرة الدخول للمغرب لكل اللبنانيين الذي يقومون بإهانة المغرب، وأن “على السفارة ألا تمنح التأشيرة إلا فقط لمن يريد الاستثمار أو العمل أو السياحة، أما من يريد أن يجعل من المغربيات عاهرات فلا يجب منحها له”، حسب تعبيرها.
وتابعت قائلة: “زوجي يملك جنسيتين هي البرتغالية والأميركية وكان بإمكاني أن أحصل على إحداهما لكن لا أريد ذلك، فأنا أفتخر بانتمائي لهذا الوطن وإن كان هناك من يستحق وصف العهر فهم اللبنانيون أنفسهم”.
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- الصورة والفجور
- مغربية تهاجم مسؤولاً بالسفارة اللبنانية: من يستحق وصفهم بـ”العهر” هم اللبنانيون!
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