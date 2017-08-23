عيتاني يغازل معراب

زار رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني معراب، أول من أمس، موفداً من الرئيس سعد الحريري، للتنسيق مع القوات في ما يتعلق بشؤون بلدية بيروت، خصوصاً في ملف محرقة النفايات، بعدما كانت معراب في صدد عقد مؤتمر صحافي لانتقاد بعض قرارات البلدية ورئيسها. اللقاء أسهم في تبريد الأجواء بعدما عرض عيتاني وضع ملف المحرقة وملفات أخرى في تصرّف معراب لدرسها وإبداء الملاحظات عليها.

الهيئات الرقابية تشكو

استغرب مراجعون للتفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب، لعرض شكاوى من تجاوزات تحصل معهم، أن لدى عدد من مسؤولي هذه الهيئات شكاوى من تجاوزات مماثلة!

زوين وخليل الأقوى كسروانياً

بعد الكلام الكثير عن نية التيار الوطني الحر استبدال نوابه الحاليين في كسروان، أكد مسؤولون رسميون في التيار أن ما تردّد في هذا الشأن يفتقر إلى الدقة، وأن النائبين جيلبرت زوين ويوسف خليل لا يزالان الأقوى من حيث القيمة المضافة التي يوفرانها للائحة.

يعقوبيان مرشحة «المستقبل» في زحلة

يدفع مقربون من الرئيس سعد الحريري في اتجاه التنسيق مع حزب الطاشناق لإعطائه ما يريده في بيروت مقابل حصول تيار المستقبل على المقعدين السني والأرمني في زحلة، على أن يرشّح الإعلامية بولا يعقوبيان عن المقعد الأخير.

«المستقبل» يعود إلى الوعود

بدأت ماكينة المستقبل، انطلاقاً من بيروت، جولات انتخابية مناطقية شملت لقاءات في أحياء نفوذ المستقبل، تضمنت سيلاً من الوعود الانتخابية واعتذاراً عن التقصير في المرحلة الماضية وتعهداً بتفعيل التواصل.

ميقاتي وريفي: المصلحة في الافتراق

قالت مصادر قريبة من الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق اللواء أشرف ريفي إن ما يحول دون التقائهما انتخابياً هو قانون الانتخاب الذي يفيدهما أكثر في حال بقاء كل منهما في لائحة. علماً أن ريفي يضرّ بـ «المستقبل» في حال إكماله وحيداً أكثر بكثير مما إذا تفاهم مع ميقاتي.