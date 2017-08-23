ميقاتي بذكرى تفجير المسجدين: أين حكم العدالة بجريمة قتل المؤمنين

بمناسبة الذكرى الرابعة لتفجيري مسجدي التقوى والسلام في مدينة طرابلس، غرّد الرئيس نجيب ميقاتي على حسابه الخاص عبر موقع "تويتر"، فكتب: "في ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام نحيي ذكرى الشهداء ونتساءل مع ذويهم وأبناء طرابلس، أين حكم العدالة في جريمة قتل مؤمنين في بيوت الله".