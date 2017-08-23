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ميقاتي بذكرى تفجير المسجدين: أين حكم العدالة بجريمة قتل المؤمنين
آخر تحديث: منذ 27 دقيقةالكاتب:
عدد المشاهدات: 22
قيّم هذا المقال/الخبر:
بمناسبة الذكرى الرابعة لتفجيري مسجدي التقوى والسلام في مدينة طرابلس، غرّد الرئيس نجيب ميقاتي على حسابه الخاص عبر موقع "تويتر"، فكتب: "في ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام نحيي ذكرى الشهداء ونتساءل مع ذويهم وأبناء طرابلس، أين حكم العدالة في جريمة قتل مؤمنين في بيوت الله".
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العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- ميقاتي بذكرى تفجير المسجدين: أين حكم العدالة بجريمة قتل المؤمنين
- طربلس في ذكرى تفجير المسجدَين: لماذا لم يُحاكَم المجرمون بعد؟
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- علم وخبر
- الصورة والفجور
- مغربية تهاجم مسؤولاً بالسفارة اللبنانية: من يستحق وصفهم بـ”العهر” هم اللبنانيون!
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