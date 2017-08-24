هذا هو حاكم لبنان المقبل..

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آخر تحديث: منذ 2 ساعة 25 دقيقة
المصدر: ليبانون ديبايتالكاتب:
عدد المشاهدات: 101
قيّم هذا المقال/الخبر:
قال قيادي في قوى 14 آذار، أن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية جابري أنصاري، هو بمثابة غازي كنعان ورستم غزالي المستقبل، وبمعنى آخر أن أنصاري هو من سيحكم لبنان في الفترة القادمة.
المصدر: ليبانون ديبايت
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