هذا هو حاكم لبنان المقبل..

قال قيادي في قوى 14 آذار، أن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية جابري أنصاري، هو بمثابة غازي كنعان ورستم غزالي المستقبل، وبمعنى آخر أن أنصاري هو من سيحكم لبنان في الفترة القادمة.

المصدر: ليبانون ديبايت