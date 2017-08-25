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دعوى لإبطال رئاسة باسيل لـ"التيار الوطني الحر"!

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: "لبنان 24"
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 89
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دعوى لإبطال رئاسة باسيل لـ&quot;التيار الوطني الحر&quot;!

علِم "لبنان 24" من مصادر مطلعة أن قياديين سابقين في "التيار الوطني الحرّ" يعتزمون رفع دعوى قضائية من أجل إبطال رئاسة جبران باسيل للتيار.

 

وأشارت المصادر إلى أن الدعوى تقوم على أساس إعتبار وصول باسيل إلى رئاسة التيار لم يراع النظام الداخلي.

 

المصدر: "لبنان 24"

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