إقفال المؤسسات والادارات العامة من 1 أيلول وحتى 4 أيلول ضمنا بمناسبة الاضحى

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صدرت مذكرة تقضي باقفال جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الاضحى المبارك اعتبارا من 1 أيلول وحتى 4 أيلول 2017 ضمنا.