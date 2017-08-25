أحدث الأخبار:
- دولة خليجية تتجه لشراء عتاد عسكري روسي لم يدخل الخدمة لدى أي جيش في العالم حتى اليوم
- تيار ميقاتي الرقم الاول في طرابلس والضنية والمنية
- دعوى لإبطال رئاسة باسيل لـ"التيار الوطني الحر"!
- إقفال المؤسسات والادارات العامة من 1 أيلول وحتى 4 أيلول ضمنا بمناسبة الاضحى
- اليمن... هل يتخلى صالح عن الحوثي؟
- عندما تضحك الحكومة على شعبها.. وداعا للانتخابات الفرعية!
- شاهدوا.. الفيديو الذي أقنع الملايين بقضاء إجازة في إسرائيل
- ملكة جمال المغتربين اللبنانيين تخسر التاج لزيارة إسرائيل
- بعد نيللي كريم وهند صبري.. ياسمين صبري بـ"البيكيني" في الساحل الشمالي لمصر
- بدناء جداً ويمارسون العادة السرية بكثرة شديدة.. لهذه الأسباب يفشل غالبية المرشحين للتجنيد في أكبر جيش بالعالم
- صالون تجميل لبناني يصفف شعر السيدات بالشوكولاتة
- كيف تحتفظ برائحة العطر لأطول فترة ممكنة
- صدمته سيارة أثناء البث المباشر.. شاب يوثق تعرضه لحادث وهو يتناول العشاء مع زوجته
- توقعات الأبراج ليوم August 25, 2017
- بدون تعليق
- «خفايا» الجرود تقلق واشنطن... والرياض «تربك» الحلفاء
- عون والحريري يعدان بتأمين حاجات الجيش ودفتر «شروط الكهرباء» إلى «المناقصات» معدّلاً
- نتانياهو يبحث عن ضمانات أميركية - روسية لمواجهة إيران
- سر العلاقة المغربية – الأفريقية
- «المستقبل» لنصرالله: تستخدم العسكريين المخطوفين للإبتزاز
- «داعش» يريد الخروج إلى دير الزور.. والجيش يستعد للاحتفال بالنصر في بيروت
- «تَسابُق» سعودي - إيراني متجدّد في لبنان
- نصرالله: المعادلة الرباعية الماسيّة تحقّق التحرير الثاني
- أيّ هامشٍ لـ«حزب الله» بــعد تحريرِ الجرود؟
- الجيش في حرب الجرود: عملية نظيفة، لا تفاوض وإصرار على استكمال التحرير
إقفال المؤسسات والادارات العامة من 1 أيلول وحتى 4 أيلول ضمنا بمناسبة الاضحى
آخر تحديث: منذ 1 ساعةالكاتب:
عدد المشاهدات: 74
قيّم هذا المقال/الخبر:
صدرت مذكرة تقضي باقفال جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الاضحى المبارك اعتبارا من 1 أيلول وحتى 4 أيلول 2017 ضمنا.
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- بعد نيللي كريم وهند صبري.. ياسمين صبري بـ"البيكيني" في الساحل الشمالي لمصر
- من والد كلوي كاردشيان الحقيقي؟ النجمة الأميركية تطالب أمها بمعرفة هويته.. فهل تخفي أمراً أخطر من الخيانة؟
- خبير عسكري: صواريخ أمريكية جديدة تضع روسيا في مأزق
- توقعات الأبراج ليوم August 25, 2017
- «خفايا» الجرود تقلق واشنطن... والرياض «تربك» الحلفاء
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- تيار ميقاتي الرقم الاول في طرابلس والضنية والمنية
- دعوى لإبطال رئاسة باسيل لـ"التيار الوطني الحر"!
- إقفال المؤسسات والادارات العامة من 1 أيلول وحتى 4 أيلول ضمنا بمناسبة الاضحى
- «خفايا» الجرود تقلق واشنطن... والرياض «تربك» الحلفاء
- عون والحريري يعدان بتأمين حاجات الجيش ودفتر «شروط الكهرباء» إلى «المناقصات» معدّلاً
- «المستقبل» لنصرالله: تستخدم العسكريين المخطوفين للإبتزاز
- «داعش» يريد الخروج إلى دير الزور.. والجيش يستعد للاحتفال بالنصر في بيروت
- «تَسابُق» سعودي - إيراني متجدّد في لبنان
- نصرالله: المعادلة الرباعية الماسيّة تحقّق التحرير الثاني
- خطة الكهرباء : محاولة إقلاع جديدة لكنّ الصيف «طار»
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)