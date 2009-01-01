انتخابات 2018 في لبنان

4 لوائح في طرابلس: ترى مصادر طرابلسية أن دائرة طرابلس ـ المنية ـ الضنية حتى الآن ستشهد ولادة أربع لوائح انتخابية، ثلاث منها مكتملة ولها وزنها هي لائحة الرئيس ميقاتي التي ستكون الأساسية، ولائحة تيار المستقبل التي ستضم النائب محمد الصفدي حسب التوقعات، وفي حال جرى ترتيب العلاقة مجددا معه لأسباب مالية تفرض نفسها على العلاقة بين الحريري والصفدي، ولائحة اللواء أشرف ريفي الذي يدرس متأنيا خيارات مرشحين لهم حيثيات شعبية وقدرة تمويل ذاتية، ولائحة المجتمع المدني التي ستفرض نفسها على الساحة الطرابلسية إذا نجحت هيئات المجتمع المدني وحركاته في توحيد جهودها في إطار لائحة واحدة.

وتشير المصادر الى أن مشهد تدشين المحطة الكهربائية في البحصاص يختزل المشهد السياسي الطرابلسي الحالي وما ستؤول إليه التحالفات الانتخابية المقبلة.

وإذا كانت مفهومة خلفيات استبعاد الرئيس نجيب ميقاتي والوزير فيصل كرامي واللواء أشرف ريفي، فالمستغرب تغييب الوزير محمد الصفدي الذي أوحى بعلاقته المميزة مع الحريري فيما يغيب للمرة الثانية عن مناسبتين للحريري في طرابلس، الأولى حين جال الحريري على مشاريع إنمائية في طرابلس من دون دعوة الصفدي والثانية يوم التدشين.

المقعد الدرزي في بيروت يخرج من يد «العريضي»:

حسم الأمر ولن يترشح النائب غازي العريضي عن المقعد الدرزي في بيروت، بل لن يرشح نفسه عن أي مقعد آخر.

وفي حين أن النائب وليد جنبلاط متكتم عن اسم المرشح الدرزي البيروتي للمقعد الذي سيشغر بعد تمنع العريضي عن الترشح، فإن مراقبين يعتبرون أن الاسم الأبرز موضوعيا وبيروتيا لشغل هذا المقعد هو الأمين العام السابق للاتحاد اللبناني لكرة القدم رهيف علامة.

من جهة أخرى، فإن العميد المتقاعد منير شعبان المقرب من وزير الداخلية نهاد المشنوق، وهو ابن عم الوزير السابق وئام وهاب، قد يكون مرشحا عن المقعد الدرزي نفسه (شعبان في الأصل من آل وهاب لكن والده اختار تسمية شعبان متخليا عن كنية وهاب).