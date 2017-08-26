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لماذا انشق "المستشار" عن ريفي؟
استطاع المستشار السابق للواء أشرف ريفي عمر الشامي أن يجعل إعلانه الانسحاب من فريق ريفي، ودعمه رئيس الحكومة سعد الحريري، حدثاً مفاجئاً لم يتوقعه أحدٌ منه تحديداً، وهو كان من أشرس المدافعين عن ريفي والمهاجمين للحريري.
هذا الانسحاب، الذي أعلنه الشامي في مؤتمر صحافي بثّه مباشرةً على صفحته في فايسبوك، صباح الجمعة في 25 آب، وشرح فيه الأسباب التي ساقته نحو اتخاذ قراره الانقلابي، وضعه في خانة الالتزام بـ "خيار" المملكة العربية السعودية. فـ"بما أن المملكة اليوم بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اعتبرت الرئيس الحريري مرجعيتها السياسية الأولى في لبنان، أعتبر نفسي منذ اليوم مناصراً لدولة الرئيس سعد الحريري في مشروعه السياسي، وأتوجه بالدعوة إلى كل القيادات وعلى رأسهم اللواء أشرف ريفي، للالتفاف حول الشيخ سعد من أجل النهوض مجدداً بمشروع الدولة، والحفاظ على حقوق الطائفة السنيّة ودورها الريادي، لأن تشرذمنا لن يفيد إلا أعدائنا المتربصين بنا وبلبنان".
لم يكن سبب الالتزام بخيار السعودية مقنعاً. فهذا الإعلان، تبعته جملةُ اعتراضاتٍ وانتقاداتٍ لاذعة وجهها المتابعون للشامي، الذين رأوا في انقلابه غدراً وطعناً لريفي في هذا التوقيت الحرج، الذي يحضر فيه الأخير لخوض الانتخابات النيابية للمرة الأولى. والشامي الذي يُعيب عليه منتقدوه أنّه كان تلميذاً في إيران قبل أن يصبح طبيباً، سرت شائعات منذ أن أصبح مستشاراً لريفي، في العام 2016، وتوليه ملف الموقوفين الإسلاميين، أنّه هو من قصد التقرّب من ريفي وأعطى لنفسه صفة "المستشار"، طمعاً بالترشح للانتخابات النيابية ولمكاسب أخرى في البلدية ومقترحات شخصية لم يستجب لها ريفي. كذلك، يجري الحديث عن لقاءٍ جمع الشامي مع أحد المقربين من الرئيس نجيب ميقاتي لكن تمّ رفضه وإبعاده، إلى أن توصّل إلى اتفاقٍ وتفاهم مع قيادات بارزة في تيار المستقبل.
في حديثٍ إلى "المدن"، يستفيض الشامي بشرح أسباب انسحابه من مشروع ريفي، الذي كان أبرز وجوهه الناشطة والمدافعة. "التغيّر السعودي في عهد بن سلمان، دفعني إلى إعادة النظر في خياري، سعياً لتحقيق مصلحة الطائفة السنيّة وبناء وحدة صفٍ في داخلها على غرار طوائف لبنان الأخرى".
ومن الأسباب الجوهرية للانسحاب، هو أن "ريفي ارتكب خطأ استراتيجياً في عدم استجابته إلى مطلبنا بتنظيم البيت الداخلي. واستمرت الفوضى في مشروعه. ما شكل أزمة عند كثير من الشباب في طرابلس وعكار والمنية وبيروت والبقاع، الذين انضموا إلى صفه، بعدما افتتح مكاتب في مختلف المناطق. لكن لم يجدوا فيها مسؤولاً منظماً عملهم وغابت عنها الرؤية والمنهجية في رسم الأهداف".
وبعدما علم ريفي نيّة الشامي بالاستقالة أرسل إليه سيارةً للقاء معه في بيروت. لكن الشامي لم يستجب للدعوة. فـ"كنتُ قد اتخذت قراري". يرفض الشامي اتهامه بـ"الماديّة"، وأنّ انقلابه مرتبط بمصلحة شخصية. "حتى دفاعي عن اللواء لم يكن حافزه مادياً أو معنوياً. وفي السياسة، لا عدو دائماً ولا صديق دائماً، لأن الأحداث رهن التحولات الإقليمية والدولية".
الشامي الذي يعتبر أن مصلحة الطائفة السنية في لبنان مرتبطة بعلاقة مميزة تربط لبنان بالسعودية، يُذكر ريفي أنّ من "صنعه هو الشهيد رفيق الحريري، ومن صنع الحريري هي السعودية".
وفيما ترفض أوساط ريفي الردّ على خطوة الشامي باعتبارها "مش حرزانة"، يتوقع الشامي أنّه إذا استمر ريفي "بنفس التفكير والخطاب السياسي التصعيدي الذي أدخله في حائطٍ مسدود لغياب الأفق، ستكرّ مسبحة الاستقالات من بعدي، وستضعف قوته الشعبيّة كما ستخذله نتائج الانتخابات النيابية المقبلة".
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