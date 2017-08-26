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ضناوي: نهيب بالنواب تقديم مشروع قانون تعديلي وإعتبار يوم الجمعة يوماً إسلامياً ووطنياً بإمتياز

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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ضناوي: نهيب بالنواب تقديم مشروع قانون تعديلي وإعتبار يوم الجمعة يوماً إسلامياً ووطنياً بإمتياز
الدكتور محمد علي ضناوي

صدر عن الإنقاذ الإسلامية وإتحاد والمؤسسات في الشمال بيان في أعقاب لقاء في دار الفتوى في بيروت وجاء في البيان أن سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إستقبل الدكتور محمد علي ضناوي رئيس الإنقاذ والإتحاد على رأس وفد ضم العميد المتقاعد فؤاد حسين آغا والمحامي كرامي شلق حيث تناول البحث مستجدات الساحة الإسلامية وفي طليعتها مسألتي عطلة الجمعة ومشروع العنف الأسري وعدد من مشاريع قوانين تقضم صلاحيات المحاكم الشرعية والروحية وتتعارض مع حماية الدستور للأحوال الشخصية لكل طائفة. وقد حضر جانباً من الإجتماع الأستاذ صلاح سلام .

أكد سماحة مفتي الجمهورية موقفه الإسلامي الجامع لقدسية يوم الجمعة وأن أي إخلال بقيم هذا اليوم المقدس عند المسملين مرفوض وهو يوم عطلة وعيد أسبوعي للمسلمين وإن الإعتداء عليه يخل بالميثاق وبالوحدة الوطنية وبالمناصفة وبالدستور وبالحقوق العليا للمسملين كما أكد سماحته أنه لن يتوان عن إتخاذ أي إجراء قانوني ودستوري للحفاظ على يوم الجمعة رافضاً ما أقره المجلس النيابي من إعتبار يوم الجمعة يوم عمل عادي في البلاد داعياً إلى تصحيح الموقف .

أكد د. ضناوي لسماحته التأييد المطلق لموقفه كما حذر من مخاطر العدوان على يوم الجمعة والأحوال الشخصية في البلاد وما تجره من فتن، لبنان واللبنانيون في غنى عنها وأهاب بالنواب تحمل مسؤولياتهم التاريخية والتقدم بمشروع قانون تعديلي للدوام الرسمي وإعادة الإعتبار للجمعة كيوم إسلاميٍ ووطنيٍ بإمتياز وبذلك يتم التراجع عن الخطأ التشريعي الفاضح وهو ما نعول عليه من حكمة رئيس المجلس النيابي وقدرته على إخراج البلاد من عنق الزجاجة. ودعا جميع النواب مسلمين ومسحيين للتصويت بنعم للمشروع التعديلي حفاظاً على الوحدة الوطنية ومصلحة البلاد العليا.

 

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