الحريري وباسيل يمنعان ميقاتي من اضاءة طرابلس؟

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في سياق الخلافات بين القوى السياسية بشأن استئجار بواخر الكهرباء، وما يحوم حول الملف من شكوك بدفتر الشروط وقانونيّته، خرجت مسألة شركة نور الفيحاء من الأدراج، بعد سنة و8 أشهر على تأسيسها من الرئيس نجيب ميقاتي وعددٍ من رجال الأعمال.
هذه الشركة، التي أعلن ميقاتي تأسسيها بهدف إنتاج الطاقة الكهربائية وبيعها للدولة اللبنانية وشركة قاديشا، لم تنل حتّى الآن موافقة مجلس الوزراء، رغم أنّ مشروعها يسعى إلى توفير الطاقة الكهربائيّة لطرابلس ومحيطها، في نطاق امتياز شركة كهرباء قاديشا، أيّ بحدود 200 ميغاوات، وبكلفة نحو 200 مليون دولار.
يجزم ميقاتي أن عرقلة مشروع نور الفيحاء سياسية. وهذا ما سعى إلى إيصاله إلى رئيس الحكومة سعد الحريري في مداخلته في جلسة مجلس النواب الماضية، حين توجه إليه طالباً أخذ موضوعها بجديّة، وأن يضغط على حلفائه في التيار الوطني الحر، من أجل الإفراج عن ملفها من أدراج وزارة الطاقة، لاسيما أنّ الشركة تقدم كلفةَ أقلّ بـ20% من كلفة البواخر التي يصرّ التيّار على استقدامها.
عند تأسيس شركة نور الفيحاء قدمت مشروعها لشركة كهرباء لبنان، وطلبت منها الأخيرة أن يكون نطاق عملها على كامل منطقة كهرباء قاديشا. وحين عدلت الشركة الدراسات الفنية والقانونية وتقدمت مجدداً بالملف، جرى النقاش مع لجنة كهرباء لبنان، التي حولته إلى وزارة الطاقة. لكن صدمة ميقاتي، كانت أثناء مراجعته وزير الطاقة سيزار أبي خليل، الذي أجابه عبر وسطاء أن عليه التحدث مع وزير الخارجية جبران باسيل.
أخيراً، أخذ السياسي الشمالي توفيق سلطان على عاتقه مهمة التصعيد في سبيل إطلاق عمل نور الفيحاء. وفي مؤتمرٍ صحافي عقده الجمعة في 25 آب، استرجع كلام الحريري الذي قاله في مجلس النواب عن الكهرباء، أنّ ثمّة "مرحلة طارئة تتطلب 800 ميغاوات بأي وسيلة سريعة، هدفها المباشر للحدّ من العجز القائم وتأمين الطاقة وخفض كلفة الفاتورة. ومن لديه اقتراح بديل للاستئجار فنحن على استعداد لدراسته، ولكني لا أرى بديلاً غير الاستئجار". يسأل سلطان: "أليست شركة نور الفيحاء هي جزء من الخطة الطارئة لدولته، وهي مستعدة لتزويد المحطات بالكهرباء خلال 9 أشهر وبأقلّ من كلفة البواخر المستأجرة؟".
ويشير رئيس غرفة التجارة والصناعة توفيق دبوسي، لـ"المدن"، إلى أن "مشروع نور الفيحار الذي تشمل أهميته صعيدي طرابلس ولبنان ويفيد من الناحية الإنمائية، سيُعطي خزينة الدولة فرصة للتوفير ويغطي نسبة الخسائر بقيمة 700 مليون دولار".
سلطان الذي دعا إلى تشكيل "لوبي" في طرابلس، من أجل ضغط على الحكومة وزارة الطاقة كي تفرجا عن ملف شركة كهرباء نور الفيحاء، يشير لـ"المدن" إلى أن الشركة التي بإمكانها التزويد بـ200 ميغاوات، "من الخطأ حصرها في دائرة المناكفات السياسية، وكأنّها ستقدم بطاقات ملازمة للبطاقات الانتخابية لأعضاء تيار العزم، في الوقت الذي تحمل فيه فائدة جماعية". فـ"الدولة التي تستأجر من تركيا عبر البواخر ومن سوريا، الأجدر بها أن تستأجر من القطاع الخاص في لبنان، بعدما صدر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ما يعني أن الأولوية للمستثمر المقيم، لاسيما أنّ عرضه أسرع وأرخص".
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