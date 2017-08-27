تعرفوا معنا على إمبراطورية «جبران باسيل»: مؤسسات وأملاك وشركات وجمعيات!

يتم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المنشور التالي:

جبران باسيل:

مواليد 1970

تزوج عام 1999 شانتال ميشال عون.

خسر الانتخابات البلدية عام 1998 بعد ترشحه ضد عمه رئيس بلدية البترون السابق كسرى باسيل.

خسر مرتين الانتخابات النيابية دورتي 2005 و2009.

فاز بالتزكية أو عين رئيساً للتيار الوطني الحر خلفاً للرئيس ميشال عون عام 2015.

عين وزيراً للاتصالات، ثم للطاقة، فالطاقة مرة أخرى ثم وزيراً للخارجية فالخارجية من جديد. وعشية انتخابات 2018 سيكون قد مضى أكثر من عشر سنوات على وجوده وزيراً في كل الحكومات.

يحكى الكثير عن إنجازاته الوزارية لكن إنجازه الأهم هو التوصل إلى تسوية مع الرئيس سعد الحريري تتمثل بتأييده انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية مقابل عودته إلى رئاسة الحكومة.

بحسب كتاب “الحاكم بأمر المال” فإن باسيل هو:

• شريك مع مسؤول النقابات في التيار الوطني الحر إيلي حنا ومسؤول الطلاب في التيار فادي حنا في تملك شركة Geotechnical Foundation Expert التي تعنى وفق سجلها التجاري بـ: تنفيذ جميع الأعمال الهندسية، وتملك وتأجير واستئجار المطاعم والفنادق، وإعداد وتأهيل موظفي استقبال ومضيفات،

وتعهد الحفلات الفنية من غنائية وموسيقية ومسرحية وراقصة، والقيام بأعمال التنظيفات ورش المبيدات وتعهدات النظافة في البلديات والمؤسسات العامة والخاصة.

• عضو مجلس إدارة في قناة «أو تي في»، رغم عدم ورود اسمه كمساهم.

• مؤسس «جمعية مهرجانات قلعة اسمار جبيل» التي تهدف إلى تنظيم المهرجانات في القلعة على أنواعها، وتقديم المساعدات الاجتماعية للمحتاجين ضمن نطاق البلدة والقرى المحيطة بها.

• مؤسس جمعية «بترونيات» التي يقول العلم والخبر إن مهمتها: وضع الدراسات الإنمائية والعمرانية للدولة بهدف إنماء منطقة البترون.

• مؤسس جمعية «أورانج للإنماء» التي يقول العلم والخبر إن هدفها: تنفيذ مختلف مشاريع الإنماء البيئي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياحي والزراعي.

• مستشاره جان جبران:

عين مديراً للمركز اللبناني لإدارة وترشيد استهلاك المياه في وزارة الطاقة هو:

مدير المشاريع في شركة الاتحاد للهندسة والتجارة التي فازت عام 2013 بـ:

مشروع إنشاء سد جنة العائد لوزارة الطاقة،

مشروعي تثبيت حزمة الألياف البصرية التابع لوزارة الاتصالات،

مشروع بنية تحتية يعود لوزارة الاتصالات أيضاً (OSP2, Phase 6, Package 3).

• مستشاره النائب أمل أبو زيد:

■ شريك منذ عام 2009 في شركة «أدرينالين» مع وسام فطايرجي السعودي الجنسية، وهي شركة تتعاطى جميع الأعمال المتعلقة مباشرة وغير مباشرة بالإعلان والتسويق والعلاقات العامة.

■ عضو مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الماروني.

■رئيس مجلس إدارة شركةONE LINE MONEY TRANSFER – SERVICES (OMTS) SAL، ومحاميها كارلوس أبو جودة.

■شريك في أديكو التجارية وADICO» Investment Corporation» التي تُعنى بالتجارة المثلثة بين بريطانيا والدول العربية وبعض الدول الأفريقية، انطلاقاً من بريطانيا، وخصوصاً في البلدان التي كانت خاضعة للسيطرة الإنكليزية English speaking countries. ومهمة الشركة الأساسية تأمين القروض من خلال المؤسسات والمصارف البريطانية لهذه الدول.

■مؤسس جمعية «الأرض البيضاء» التي يقول العلم والخبر الخاص بها إنها تعنى بتأمين سبل عيش منتجة للمواطنين اللبنانيين داخل قراهم.

■رئيس مجلس إدارة شركة يرزة إيليت التي تسجلت عام 2008 ويقول سجلها التجاري إنها تعنى باستثمار المقاهي والمطاعم والموتيلات والفنادق والشقق المفروشة.

عام 2012 سجلت شركة عقارية باسم «بترون أولد سوق» وهي تهدف وفق سجلها التجاري إلى:

شراء وبيع العقارات وإنشاء الأبنية وبيعها،

وتملك وإنشاء واستثمار وإدارة الفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي الليلية،

وشق الطرقات والقيام بالتجهيزات اللازمة لتأمين حاجات العقارات من مجارير ومياه وكهرباء.

يرأس مجلس إدارتها داني ضومط، وأبرز المساهمين فيها شركة «ليبانيز ديفولبمنت».

الموقع الرسمي للمهندس داني ضومط هو نفسه الموقع الذي قال الوزير جبران باسيل إنه الموقع المتخصص بعرض عمله في مقابلته مع جورج صليبي بتاريخ 15 تشرين الثاني، ويبين إنجازهما أكثر من عشرة مشاريع بين: البياضة، الرابية وفقرا، واستكمالهما إنجاز خمسة مشاريع هي:



Bayada 2486: أربع طبقات فائقة الفخامة في مبنى سكني يطل على البحر، مساحة الشقة الواحدة فيها 450 متراً مربعاً.

Faqra 7932: شاليهات فائقة الفخامة تقع في قلب Faqra Club & Resort على ارتفاع 1800 متر. وتتراوح مساحة الشاليه بين 275 متراً مربعاً و330 متراً مربعاً.

Faqra 7939 حيث تتراوح مساحة الشاليهات بين 250 متراً و400 متر.

Rabieh 475: أربع طبقات فائقة الفخامة في مبنى سكني يطل على المتن الشمالي والشاطئ، حجم الشقة الواحدة 380 متراً مربعاً.

Rabieh 3756 أربع طبقات فائقة الفخامة في مبنى سكني يطل على المتن الشمالي والشاطئ، حجم الشقة الواحدة 530 متراً مربعاً.

علماً بأن السجل العقاري الخاص بضومط يبيّن امتلاكه 12 عقاراً بين المتن والبترون؛ 7 منها في البترون، 3 في قرنة شهوان وعقار في كل من المطيلب والنقاش.

• ليبانيز ديفولمبنت شركة عقارية تأسست عام 2012، ويتألف مجلس إدارتها من قيادة التيار الوطني الحر الحالية أو فريق عمل الوزير جبران باسيل. فرئيس مجلس الإدارة هو المهندس داني ضومط أيضاً، أما المساهمون وأعضاء مجلس الإدارة فهم: الوزير الياس بوصعب، نائب رئيس التيار الوطني الحر رومل شاوول صابر، رجل الأعمال أكرم حلبي، وشركتا غروبكا التي يساهم فيها رئيس جمعية الصناعيين السابق نعمة افرام، ونوسترا التي يرأس مجلس إدارتها عديل النائب إميل رحمة رجل الأعمال جوزف غصوب .