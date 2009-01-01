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أبو فاعور يُطيح بالعريضي

آخر تحديث: منذ 6 دقيقة
المصدر: ليبانون ديبايت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أبو فاعور يُطيح بالعريضي

لم يَعُد سِرّاً الخلافُ الناشبُ بين الوزيرِ السّابق غازي العريضي ووريثِ الحالة الجنبلاطيّة، "تيمور بك" والذي أماط "ليبانون ديبايت" اللّثام عن بعض تفاصيله قبل أيّام، مُشيرين إلى نُذرَةِ الكيمياء بين الرّجلين؛ ليتحوّل الأوّل إلى شِبه مقصى عن الفريقِ الجنبلاطيّ!

 

انكفاءُ دورِ "العريضي" أضاء على الحضور المُستجدّ للنائبِ وائل أبو فاعور إلى جانب "تيمور جنبلاط"، خاصّةً في المرحلة الحاليّة بعد أن غدا المُرافق "الأدسم" للبيكِ الجديد في جولاتِهِ ولقاءاتِهِ الأخيرة، داخليّاً وخارجيّاً.

 

تعزيز دور "أبو فاعور" يقول البعض إنّه أتى على ظهرِ "العريضي" الذي كان يتمتّع بتلك الصّفات مع "الوليد" لأعوامٍ طويلةٍ، لكنّ عدم التّجانس بينه وبين الوريث دفع "الوالد" إلى ثَني "العريضي" وإبعاده عن الواجهةِ ليُخلي ساحة نجله من أيّ اشتباكٍ أو نزاعٍ قد يطرأُ ويعرقلُ صفوَ خطِّ الطّريق، فحطّت الاستفادة في دارةِ "أبو فاعور" الذي لم يَعُد سِراً أنّه بات اليد اليمنى لتيمور.

المصدر: ليبانون ديبايت

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