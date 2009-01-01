كيف تلقى أهالي العسكريين خبر إستشهاد أبنائهم؟

ثلاث سنوات مرت على إختطاف العسكريين اللبنانيين من قبل إرهابيي تنظيم داعش، 1120 يوماً وأهاليهم يعتصمون داخل خيمتهم غير آبهين لا ببرد الشتاء ولا بحرّ الصيف، مناسبات وأعياد لم يشعروا بها، بعد أن جافاهم الفرح، الى أن كان اليوم الموعود بأن تحول أبناءهم الى “ضحايا لبلد منهك لم ينجح باستعادتهم أحياء، فقدمهم رفات لأهلهم عشية عيد الأضحى المبارك”.

جاء وقع الخبر عليهم كالصاعقة على لسان اللواء عباس ابراهيم “أبناؤكم العسكريين المخطوفين باتوا يعتبرون شهداء”، إلا ان الأمر يتطلب التأكيد العلمي من خلال اجراء فحوص الحمض النووي، مما خلق أملا ضئيلا لدى البعض من الأهالي، وانعدامه بالكامل لدى البعض الآخر، الا انهم وكما تقاسموا في السنوات الثلاث الماضية همومهم وأحزانهم، تقاسموا فور إعلان الخبر مشاعر الغضب المقرونة بالأسف والحزن الشديدين على فلذات الأكباد.

ثلاث سنوات والأهالي لم يتركوا وسيلة الا واتبعوها في سبيل الضغط على الدولة لاسترجاع أبنائهم، قطعوا الطرقات، تابعوا المفاوضات، حرقوا الدواليب، رفعوا الصوت عاليا، صعدوا الى الجرود، لكن أحدا لم يكترث لقضيتهم باستثناء الوعود، سلاحهم الوحيد كان الصبر والصلاة، الا انهم وبعد ألف يوم جاءهم الخبر اليقين والذي وان توقعوه سراً بعدما انقطعت كل الأخبار عن أبنائهم منذ ما يقارب السنتين، الا انهم آثروا عدم الحديث عنه ربما يكون هناك بارقة أمل، فانتظروا وترقبوا معركة جرود بعلبك والقاع، وهم على يقين تام بأن ملف قضية أبنائهم بات في خواتيمه، ومعرفة مصيرهم بات قاب قوسين أو أدنى، لكن الخبر المفجع لم يغير شيئاً من مخاوفهم هو فقط ساهم باخراجهم من ساحة رياض الصلح حيث الاعتصام الذي أقاموه منذ ثلاث سنوات، ليعودوا الى قراهم وبلداتهم وفي القلب ألف غصة وحرقة على أبنائهم الذين قتلوا بدم بارد على أيدي “الارهاب” وأيادي جميع المسؤولين السياسيين الذين تقاعسوا ويتقاعسون تجاه قضايا الشعب، تاركين المكان لغيرهم من أبناء هذا الوطن الذي كثرت مآسيه.

داخل خيمتهم إنهاروا، وهي ليست المرة الأولى التي يفقدون فيها الأمل، لكن كثرة الأخبار التي وصلتهم ليل السبت وكثرة الشائعات التي تناقلتها تارة وسائل الاعلام وطوراً وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الفايسبوك، كانت كفيلة باخراجهم عن صمتهم تجاه الجرح الذي لم ولن يندمل لدى الأهالي وهم الذين ناشدوا مراراً وتكراراً الدولة والحكومة وكل السياسيين بهدف إطلاق سراح أبنائهم لكن من دون جدوى.

يقول رئيس لجنة أهالي العسكريين المخطوفين حسين يوسف الذي إنهار لحظة تبلغه نبأ إستشهاد إبنه لـ”سفير الشمال”: “الوضع مأساوي للغاية، وماذا عسانا نقول اليوم وقد سبق وشرحنا للقاصي والداني قضيتنا، وطالبنا بفك أسر أبنائنا، لكن قدّر الله وما شاء فعل، لا يمكننا أن نقول شيئاً وحزننا عميق عمق الجراح التي تعصف بوطننا العزيز”.

وعما اذا كان هناك خطوات تصعيدية يقول:” بداية نحن ننتظر نتائج الحمض النووي، وبالنسبة لي ما زال هناك شيئاً من الأمل، وعليه فانه لا يمكننا التنبؤ بأي خطوات تصعيدية سننتظر ولكل حادث حديث”.

نظام مغيط ابن بلدة القلمون وشقيق الشهيد ابراهيم مغيط يروي لـ سفير الشمال مأساة قضية شقيقه وهو الذي رواها مراراً وتكراراً لكل من قصده حيث يقول: “لابراهيم ثلاثة أولاد إحداهم طفلة ولدت في غيابه، وكلما سألني أبناؤه عنه كنت أقول “بابا مسافر”، وأحياناً كنت أشتري لهم الألعاب باسم والدهم، ماذا سأقول لهم اليوم؟، كيف بالامكان متابعة حياتهم؟، الحقيقة بأن الكلمات لا يمكنها أن تصف حزننا العميق، وبرأي أن ابراهيم لو قتل في المعركة منذ اندلاعها في آب 2014 لكان وقع الخبر أهون علينا”.

ورداً على سؤال يقول: “سننتظر تسليمنا رفات ابراهيم وهذا يعني خلال فرصة عيد الأضحى المبارك، فكيف سيكون وقع العيد علينا، نحن الأهالي الذين انتظرنا مطولاً خبر بقائهم على قيد الحياة، سننتظر النتائج وبعدها سيكون لنا مواقف نعلنها في حينها”.