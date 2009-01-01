بالطالع آكل … وبالنازل آكل

قبل أن يجفّ حبر المُلحق رقم 21 من الجريدة الرسميّة الذي صدر بتاريخ 22 آب 2017، والمُتعلق بقانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون التمويل للسلسلة، بدأت الدولة استيفاء الرسوم والضرائب الجديدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر إستيفاء الرسوم الجديدة لخروج المسافرين من مطار رفيق الحريري الدولي!

المؤسف والمُعيب أن قانون موازنة العام 2017 فيه الكثير من أبواب الإنفاق التي يُمكن إدراجها تحت تسمية “غير المُجدية” و”المُلتبسة” و”التسيّب والهدر”، ومُعظمها يكاد يأخذ طابع “الهبات” ولا تخضع لأي تدقيق أو إشراف عليها، أو أي تقييم أداء أو معرفة لنتائج وجدوى القيام بها. وتصل إجمالي قيمة أبواب الإنفاق هذه إلى نحو 1000 مليار ليرة ومنها:

بند دعم البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقراً بمبلغ6 مليارات ليرة لبنانية، وهو مبلغ هزيل للغاية لدعم برنامج التصدي للفقر في ظلّ الوضع الحالي، ويخضع توزيع الأموال، كالعادة، لاعتبارات سياسية وطائفية. وبند دعم فوائد القروض الاستثمارية الزراعية والصناعية والسياحة والتكنولوجية (200 مليار).

واترك للقارئ التعليق على هذه البنود: نُصوب وشتول للوزارات والإدارات كافة (4.3 مليار)، بدل أعياد وتمثيل (11.1 مليار)، وفود ومؤتمرات في الداخل والخارج (13.5 مليار)، معارض ومهرجانات (4.5 مليار).

والأنكى هي نفقات الجهات المُتوقفة عن العمل، أو شبه المتوقفة، أو تلك التي تمّ خصخصتها: مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك (13 مليار)، البريد (7.07 مليار)، مؤسسة أليسار (3.4 مليار)، المجلس الإقتصادي والإجتماعي (2 مليار)، المجلس الأعلى السوري اللبناني (885 مليون، ما هو دوره بوجود سفارتين في دمشق وبيروت؟!).

وهناك مُساهمات لقطاع الإعلام: تلفزيون لبنان (20 مليار)، المجلس الوطني للإعلام (2 مليار)، نقابة مُحرري الصحافة اللبنانية (500 مليون)، نقابة الصحافة (350 مليون).

والمُلفت هي المُساهمات المُخصصة للجمعيات والهيئات والأندية: مُساهمات وزارة الشؤون الاجتماعية للجمعيات التي تُعنى بشؤون اجتماعية وإنسانية وصحيّة (165.7 مليار)، مُساهمات للأندية الرياضيّة (5 مليار)، مُساهمة وزارة البيئة للجمعيات البيئيّة (1.2 مليار)، مُساهمة وزارة المهجّرين للجمعيات في قرى التهجير (1.3 مليار)، مُساهمة وزارة الثقافة لهيئات لا تتوخى الربح (1 مليار)، مشاريع اجتماعية وصحيّة بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية المُرتبطة بمرجعيات سياسية أو دينية (13 مليار)، هيئات تُعنى بالقاصرات والقاصرين والمُنحرفين (700 مليون)، دعم مشاريع الحماية من الإنحراف وحماية الأحداث (10 مليار)، جمعية يدُنا رئيستها وفاء ميشال سليمان (500 مليون).

مُساهمات صحيّة: الإستشفاء في القطاع الخاص (445 مليار)، مشروع الصحة الإنجابيّة (100 مليون).

مُساهمات تعليميّة: دعم للمدارس الخاصة المجانيّة (115 مليار، هل تتولى دور المدارس الرسميّة؟!)، بدل إعفاء التلاميذ من رسوم الأهل (35 مليار)، مشاريع مشتركة في التعليم المهني (2 مليار).

مُساهمات سياحيّة: نفقات دعاية سياحية (7 مليار)، نفقات المكاتب السياحية في الخارج (2 مليار)، دعم المهرجانات السياحية (5.7 مليار).

مُساهمات لمجالس وهيئات: هيئة إدارة قطاع البترول (10 مليار)، المجلس الوطني للسلامة المرورية (2 مليار، من يستفيد من هذا المبلغ؟)، المجلس الأعلى للخصخصة (1 مليار)، المجلس الأعلى للطفولة (700 مليون)، المجلس الوطني للصيد البري (20 مليون)، هيئة رعاية شؤون الحج (1.025 مليار)، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية (905 مليون)، المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكيّة (871 مليون)، الاتحاد العمالي العام (500 مليون)، جمعية الصناعيين (300 مليون)، المجلس النسائي اللبناني (100 مليون).

هيئات دوليّة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP (18 مليار)، إيجار مبنى الإسكوا (15 مليار)، مساعدة لدعم مشروع تعزيز تنفيذ مقررات مجلس الوزراء (2.1 مليار لتسديد نفقات تنفيذ برامج UNDP).

وإنني أغتنم هذه الفرصة للتنويه بـ «الشركة الدولية للمعلومات» التي كانت السبّاقة إلى كشف هذا الهدر عبر مجلتها «الشهرية».

صدق المثل الشعبي «المال السايب بيعلّم الناس على الحرام»!!