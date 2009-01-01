هدأت في الجرود.. وإشتعلت على مواقع التواصل الاجتماعي!

إنقسم الشعب اللبناني الى جمهورين غداة الإعلان عن إنتهاء معارك جرود السلسلة الشرقية، الاول مع ″ الانتصار″ والثاني مع “المفجوعين”، لتتحول مواقع التواصل الاجتماعي الى “منصات” تبادل عبرها الطرفان الاتهامات، على خلفية التباين في وجهات النظر حول نهاية مصير العسكريين المخطوفين، وعملية التفاوض مع “داعش” وخروجهم سالمين غانمين من أرض المعركة.

هو الانقسام الذي لم يعرف غيره الشعب اللبناني منذ عقود، بدءا بالسياسة وصولا الى الامن مرورا بالوضع المعيشي والاقتصادي والإنمائي والطائفي والمذهبي وغيرها من أمور تزيد من تعقيدات المشهد العام وتجسّد حال بلد يكشف يوما بعد يوم عجز مسؤوليه وضعفهم، وإبتعادهم عن شعبهم، حتى في التعاطي مع الكوارث التي أنتجتها سياستهم، فكانوا في واد والشعب كله بأكمله في واد آخر.

لكن المتابع لتفاعل المواطنين “فايسبوكيا” أو عبر “تويتر” يمكن له أن يلاحظ حجم الانقسام على النهاية السوداوية لملف العسكريين، بين من يراها منطقية ويضعها في خانة “الشهادة الطبيعية دفاعا عن الوطن”، وبين من يعتبر أن ما حصل لهم هو نتيجة تقصير المسؤولين وعدم متابعتهم لملف التفاوض منذ اليوم الاول لاعتبارات سياسية محلية وإقليمية، فضلا عن فقدان جزء كبير من الجمهور الشعور بنشوة الانتصار، التي وصفها البعض بأنها إنكسار وهزيمة، فغابت شعارات النصر التي واكبت الجيش في معاركه وحلت مكانها صور الشهداء والإعلام السوداء وعبارات الحداد والعزاء.

نقاشات حادة ألهبت مواقع التواصل الاجتماعي، ولا شك ان الغلبة فيها كانت لجمهور العسكريين الشهداء، ولعبارات التضامن مع ذويهم، ولتلك التي تنتقد “الصفقة” التي أبرمت وتعتبرها انتقاصا من السيادة اللبنانية وتفريطا بدماء الشهداء، حيث طالب هؤلاء بعدم السماح لعناصر داعش بالخروج من لبنان وقتلهم او اعتقالهم انتقاما للشهداء.

هذه المواقف المنتقدة التي وصل البعض منها الى وصف ما حصل بالخيانة العظمى، وتحميل بعض الجهات السياسية والحزبية المسؤولية، قابله في المقلب الاخر، جمهور كان يدافع عن كل ما جرى ويعتبره انجازا يسجل للبنان والمقاومة!.