الجرود تحرّرت والإرهابيون عادوا من حيث أتوا

“فجر الجرود” سيكون مختلفاً هذا الصباح. ستطلع الشمس على جرود تحررت من الارهابيين الذين عادوا من حيث أتوا، جرود عادت الى الوطن بعدما كانت محتلة ومصادرة، في اطار صفقة انجزها “حزب الله” مع تنظيم “داعش” الارهابي اعترف بها النظام السوري. وقال مصدر عسكري سوري رسمي للوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” أنه تمّت الموافقة على الاتفاق الذي نظم بين “حزب الله” وتنظيم “داعش” والذي يقضي بخروج عناصر التنظيم في اتجاه المنطقة الشرقية لسوريا.

وشمل الاتفاق تسليم “حزب الله” جثامين عدد من مقاتليه، وكشف مصير العسكريين، وتسليم خرائط الالغام المزروعة في كل الجرود، قبل ان تبدأ المرحلة الثالثة بالترتيبات اللوجيستية لنقل مسلحي “داعش” من الجرود اللبنانية والسورية إلى دير الزور في شرق سوريا.

وكان نصرالله شرح سابقاً مسألة التفاوض، مؤكّداً أنها تجري على الأرض السورية، ومن دون إذن الحكومة اللبنانية، وأنه لن يكون هناك وقف للنار قبل التوصل إلى اتفاق، و”عندما نتفق على كل الأمور والتفاصيل يكون وقف إطلاق النار هو البند الأول في التنفيذ”. وشرح أن هدف التفاوض هو أن “لا يبقى داعش، لا في الأرض اللبنانية ولا في الأرض السورية”، وأن أي “اتفاق كامل سيحصل مع داعش سيكون شرطه الأول كشف مصير الجنود اللبنانيين”.

واذا كان ما تحقق من دحر الارهاب هو أفضل الممكن لبنانياً في ظل ظروف اقليمية ضاغطة وحصار سوري للبنان استخدم كل ادواته الداخلية لفرض “التطبيع” مع النظام من خلال الاتصال به علناً ومن “فوق الطاولة”، فان النصر اللبناني شابه حزن وأسى وأسف. الحزن والأسى على العسكريين الشهداء الثمانية الذين قتلوا في وقت سابق من العام 2015، وعثر على جثثهم أمس في اطار الصفقة والتفاوض الذي كان الحزب بدأه في وقت سابق. وكانت معلومات ترددت في وقت سابق عن قتلهم، لكنها لم تتأكد في غياب أدلة حسية. والأسف لعودة الارهابيين من حيث أتوا من دون اي محاسبة وهو ما سأل عنه وزير الاعلام ملحم الرياشي في تغريدة عبر “تويتر”: “أين الحكمة من إطلاق داعش بعد اكتشاف مصير عسكريينا؟!” ليجيب: “الحكمة في الأسر والمحاكمة والقضاء عليهم”. والامر عينه طالب به اهالي القاع في بيان “مع علمنا وعلم الجميع ان كل الجهات الامنية والسياسية أجمعت على ان تنظيم داعش التكفيري هو من خطط ونفذ الجريمة في بلدتنا، وبما ان هذه المنظمة الارهابية والتكفيرية قد استسلمت تحت ضربات الجيش اللبناني من الجهة اللبنانية وضربات “حزب الله” والجيش السوري من الجهة السورية، نطالب بتوقيف عناصر هذه المنظمة والتحقيق معهم لمعرفة ملابسات كل الجرائم الارهابية التي اقترفوها بحق أهلنا ووطننا والانسانية جمعاء. ونحن نسأل ونتساءل مستغربين لماذا يتم تمرير هؤلاء الارهابيين الى الداخل السوري وتحديداً منطقة دير الزور قبل ان يتم التحقيق معهم ومعاقبتهم بالعقاب المناسب؟ الا يستحق دم أبنائنا الأبطال الأبرياء التحقيق اللازم من أجل معرفة ملابسات من خطط ونفذ هذه الجريمة الارهابية المروعة وأهدافه؟”.

لكن الجوانب الايجابية في ما تحقق تكمن أولاً في تحرير الارض وثانياً في عدم الرضوخ للتفاوض المباشر وعدم التجاوب الرسمي مع دعوة السيد حسن نصرالله الى الاتصال العلني بالنظام السوري، وتكمن ثالثاً في تجنيب المؤسسة العسكرية المزيد من الخسائر فيما لو ترك وحيداً في المعركة من دون مساندة من الجانب الآخر في منطقة جردية صعبة ومليئة بالالغام.

من جهة أخرى، من المتوقع ان يأخذ الخطاب السياسي الذي يلقيه مساء اليوم الامين العام لـ”حزب الله” عبر الشاشة في احتفال يقام في عين بورضاي بالبقاع، منحى تصعيدياً بعد الانجاز الذي تحقق ليعلن 28 آب “عيد التحرير الثاني” بعد 25 أيار ذكرى المقاومة والتحرير. وبدا من أوساط الحزب ان نصرالله ماض بما أعلنه سابقاً من تسمية الأمور بأسمائها والاشارة الى جهات منعت تحرير الجرود في وقت سابق ووفرت الغطاء السياسي للارهابيين.