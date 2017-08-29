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test news
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آخر تحديث: منذ 45 دقيقةالكاتب:
عدد المشاهدات: 72
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- حزب الله يلاحق «قتلة» الجنود في البادية السورية.. بعبدا مصرة على المحاسبة فهل يلاحق «ايتام» الارهابيين ؟
- «دواعش» الجرود اللبنانية ينضمون إلى قافلة المغادرين ومصدر في «الحر» يروي معطيات عن قتل العسكريين
- حزب الله شركة أمن إيرانية خاصة تجاوزت حدود لبنان
- اللواء إبراهيم: لبنان خاضع لمنطق الدولة والدولة لا تنتقم
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