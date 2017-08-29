درباس: كان في حكومتنا وزير تربية ″ما بيعرف عربي″!

كما كان متوقعا، فمنذ الاعلان عن إستشهاد العسكريين الذين إختطفهم تنظيم ″داعش″ في 2 آب 2014، بدأت الأطراف اللبنانية تتقاذف الاتهامات، بهدف تسجيل النقاط، والسعي للاستفادة سياسيا من كل الذي حصل بدءا من إنتصار الجيش اللبناني، مرورا بالمفاوضات، وصولا الى الكشف عن المكان الذي دُفن فيه العسكريين الشهداء، وترحيل عناصر داعش الى دير الزور.

بالأمس خرجت الانتقادات السياسية الى العلن، خصوصا لجهة السماح لعناصر داعش الذين قتلوا العسكريين، بالخروج من لبنان بالباصات المكيفة وبحماية أمنية وحزبية، وسط تساؤلات عن الأسباب التي أوقفت الجيش اللبناني عن إستكمال معركة ″فجر الجرود″ وقتل كل الاهابيين أو إعتقالهم وتنفيذ حكم الاعدام بهم لتشفى بذلك صدور كل من كانوا ضحايا أعمالهم الارهابية، ولا سيما أهالي العسكريين الشهداء.

كما إتهم البعض حزب الله، بأنه ″كان يرعى الارهابيين في الجرود، لذلك سعى الى إخراجهم من لبنان بحمايته وحماية الجيش السوري لكي لا يقعوا في قبضة الجيش اللبناني ويفضحوا خفايا السنوات الماضية″.

في حين لم يتوان السيد حسن نصرالله عن توجيه إتهامات مبطنة الى ″تيار المستقبل″ بأنه شكل ″الحاضنة لتلك المجموعات التي كان يعتبرها مجموعات من الثوار ضد النظام في سوريا″، داعيا الى ″محاسبة الذين جبنوا عن إتخاذ القرار الحاسم في إستكمال المعركة في آب 2014 لاستعادة العسكريين المخطوفين″، كلام نصرالله إستدعى ردا من تيار المستقبل الذي إعتبر أن ما قاله نصرالله هو ″لتعكير المناخ الوطني والسباق على قطف النتائج السياسية وتوزيع المغانم المذهبية والطائفية″.

ولم تكن حكومة الرئيس تمام سلام بمنأى عن هذه الاتهامات، حيث إرتفعت بعض الأصوات التي طالبت باجراء تحقيق شفاف ومحاسبة كل المسؤولين المعنيين الذين أوقفوا هجوم الجيش على المسلحين وحالوا دون إستكمال المعركة لتحرير العسكريين الذين كانوا ما يزالون ضمن بلدة عرسال.

هذه الاتهامات أشعلت الجبهة السياسية بين وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة سلام، رشيد درباس، وبين وزير التربية فيها إلياس بوصعب، حيث صرح درباس بأننا كنا في الحكومة مجرد نواطير لحماية النظام اللبناني من الانهيار، وجاء رد بوصعب قاسيا، حيث إتهمه بأنه كان من النواطير على قرارات أتت لمصلحة داعش.

ويقول الوزير درباس لـ″سفير الشمال″: لا أحد يُحمّل حكومة الرئيس سلام مسؤولية دماء العسكريين الشهداء، فقد رأينا كيف أن قاتلي العسكريين ركبوا الباصات المكيفة وذهبوا الى ملاذهم الآمن.

وردا على سؤال عما إذا كان ضد إخراج الارهابيين يقول: أنا مسرور لأنهم خرجوا من بلادنا، وسعيد لأن لبنان تحرر من هذه الأجسام المجرمة، وبرأيي أن الحملة على حكومتنا هي إستثمار سيء جدا جدا للانتصار، وبدل أن نكون جميعا سعداء بأن لبنان بات خاليا من الارهابيين، جرى تنظيم حملة داخلية، من أجل إجهاض هذا النصر، وإعادة إنتاج ملفات للصراعات الداخلية.

وردا على سؤال عن الأسباب التي حالت دون تفاوض حكومة سلام مع داعش لانقاذ العسكريين أو خوض معركة ضده، بدل تأخيرها ثلاث سنوات، يضيف درباس: يجب أن ننظر الى الظروف التي كانت قائمة وبماذا كانت تسمح، في تلك الفترة كان وزراء حزب الله يقفون بشكل حازم ضد المفاوضات، واليوم حزب الله هو من تولى عملية التفاوض، وعلى ذلك في حكومتنا قضت الظروف بأن نسير بحذر شديد لكي لا ينفجر الوضع الداخلي، ولو كانت الظروف الحالية موجودة أيام حكومتنا لكنا أخذنا القرارات اللازمة التي نفذها الجيش الذي صعد الى الجرود بشكل آمن، وقد إستشهد عدد من عناصره بألغام أرضية، وليس في المعارك، لأن الأرض كانت معبدة، وكان تنظيم داعش في حالة ضعف، بينما كان داعش في أيام حكومتنا يهزم الجيشين السوري والعراقي.

وعن القصد من كلمة نواطير يقول درباس: لقد إنتهت ولاية حكومتنا بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وبعد ذلك قمنا بحراسة النظام اللبناني من الانهيار، هذا هو المقصود.

وعن رد الوزير بوصعب عليه بأنه كان أحد النواطير على قرارات أتت لمصلحة داعش، يقول درباس: نحن من مشاكلنا أنه تولى وزارة التربية في حكومتنا وزير ″ما بيعرف عربي″، ولو كان يعرف ما معنى كلمة نواطير، ما كان قال ما قاله، لكن لديه ضعف في اللغة العربية قد يبرر له ما قال.