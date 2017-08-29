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ريفي تقدمت بشكوى جزائية ضد زهران بجرم القدح والذم واثارة النعرات الطائفية
تقدمت المحامية سليمة أديب ريفي بشكوى جزائية لدى النائب العام التمييزي سمير حمود تحت رقم 4942 تاريخ 29/8/2017، ضد الصحافي سالم زهران وكل من يظهره التحقيق بجرم القدح والذم واثارة النعرات الطائفية على خلفية اتهامه عبر قناتي "NBN" و"الجديد" المحامية أديب بالتواصل مع خاطفي العسكريين.
واتخذت ريفي بشكواها صفة الادعاء الشخصي في حق زهران لاثارته وقائع كاذبة ومفبركة ومختلقة بتوقيت مشبوه لحظة الاعلان عن وفاة الشهداء العسكريين، مما أثار حفيظة اهالي الشهداء وبعضا من الرأي العام، وافضى الى التعرض لها شخصيا ولعائلتها وشرفها ودينها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالبت ريفي القضاء المختص بالتحقيق مع زهران والزامه تسليم القضاء المستندات والادلة التي تثبت صحة أقواله، والاستماع لافادة شقيقة العسكري داني الخوري حول ما ادلى به في حق اديب من وقائع كاذبة ومغلوطة.
كما طالبت بانزال اقصى العقوبات في حق المدعى عليه لاثارته النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية واقدامه على جرمي القدح والذم بموجب المواد 317 - 582 - 584 من قانون العقوبات، وأحال القاضي حمود الشكوى الى النائب العام المناوب.
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