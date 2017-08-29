إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | ريفي تقدمت بشكوى جزائية ضد زهران بجرم القدح والذم واثارة النعرات الطائفية
المصنفة ايضاً في: لبنان

ريفي تقدمت بشكوى جزائية ضد زهران بجرم القدح والذم واثارة النعرات الطائفية

آخر تحديث: منذ 40 من الدقائق
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 49
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

ريفي تقدمت بشكوى جزائية ضد زهران بجرم القدح والذم واثارة النعرات الطائفية

تقدمت المحامية سليمة أديب ريفي بشكوى جزائية لدى النائب العام التمييزي سمير حمود تحت رقم 4942 تاريخ 29/8/2017، ضد الصحافي سالم زهران وكل من يظهره التحقيق بجرم القدح والذم واثارة النعرات الطائفية على خلفية اتهامه عبر قناتي "NBN" و"الجديد" المحامية أديب بالتواصل مع خاطفي العسكريين.

 

واتخذت ريفي بشكواها صفة الادعاء الشخصي في حق زهران لاثارته وقائع كاذبة ومفبركة ومختلقة بتوقيت مشبوه لحظة الاعلان عن وفاة الشهداء العسكريين، مما أثار حفيظة اهالي الشهداء وبعضا من الرأي العام، وافضى الى التعرض لها شخصيا ولعائلتها وشرفها ودينها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وطالبت ريفي القضاء المختص بالتحقيق مع زهران والزامه تسليم القضاء المستندات والادلة التي تثبت صحة أقواله، والاستماع لافادة شقيقة العسكري داني الخوري حول ما ادلى به في حق اديب من وقائع كاذبة ومغلوطة.

 

كما طالبت بانزال اقصى العقوبات في حق المدعى عليه لاثارته النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية واقدامه على جرمي القدح والذم بموجب المواد 317 - 582 - 584 من قانون العقوبات، وأحال القاضي حمود الشكوى الى النائب العام المناوب.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)