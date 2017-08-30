مأساة العسكريين الشهداء: الأهالي يهددون بفضح التفاصيل!

مرة تلو الأخرى يعجز ″المواطن اللبناني″ عن ايجاد التفسيرات الواضحة لكل ما يجري من حوله، ولعل معركة الجرود ونتائجها، أثارت وستثير الكثير من ردود الفعل السلبية التي تفاعلت فصولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وصفحات الفايسبوك حينما راحت الآراء تشكك بهذه المعركة، متسائلة عن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء ترحيل عناصر داعش بالباصات المكيفة في الوقت الذي يستقبل أهالي العسكريين المخطوفين أبناءهم ″رفات في نعوش″.

الحقيقة الصادمة جاءت على لسان اللواء عباس ابراهيم في معرض التعليق على الاعتراضات حول ترحيل مسلحي “داعش” قائلاً: “أتعاطف مع كل من وقف ضد هذه الخطوة، ولكن هناك اتفاق حصل بعد استسلام المسلحين وهو الكشف عن مكان جثامين شهداء الجيش، وهدفنا ليس القتل بل العدالة”، وفي المقلب الآخر يظهر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليقول: “لمن يطالبنا بالحسم العسكري والانتقام من “داعش” نقول اننا وقفنا عند الاتفاق والتزمنا بالعهود”، فأي عدالة وأي عهود مع تنظيم ارهابي رفضت كل الأطراف التفاوض معه من أجل اطلاق سراح العسكريين “أحياء”، فاذا بها تفاوضه لمعرفة المكان الذي دفنوا فيه، ومن ثم “تطلق سراح عناصره لتزيد من حرقة أهالي العسكريين الشهداء وهم يتابعون لحظة خروجهم بالباصات المكيفة، يرفعون شارات النصر أمام عدسات الكاميرات”.

كل طاقات الصبر استنفدت لدى أهالي العسكريين الشهداء، وهم إن التزموا الصمت لحين صدور نتائج فحوصات الحمض النووي، والتأكد رسميا من استشهاد أبنائهم، فانه من المتوقع الاعداد لمؤتمر صحافي سيكشف فيه الأهالي كثيراً من التفاصيل والمعلومات المخفية، بدءاً من لحظة الأسر وكيف جرى إختطاف الجنود ومن أمن الطريق السالك للعملية، وصولاً الى المتورطين والمتآمرين بالأسماء فالقضية لن تنتهي بتسليم “رفات الشهداء” والسكوت لم يعد جائزاً عن سياسيين هم في الحقيقة “صبيان سفارات”، بحسب ما يصفهم اهالي الشهداء.

في بلدة القلمون يصطف الأهالي أمام منزل الشهيد ابراهيم مغيط، وهم الذين وقفوا الى جانب عائلته في كل التحركات والاعتصامات.

داخل المنزل يجلس والده الذي لا يقوى على الحركة وشقيقه نظام الذي لم يأل جهداً طيلة السنوات الثلاث الماضية في سبيل معرفة مصير شقيقه ابراهيم، وعن مأساة عائلته يقول لـ″سفير الشمال″: “حينما قصدنا الجرود لرؤية إبراهيم بعد أربعة أشهر على أسره كان بحالة صحية جيدة لكن آثار التعذيب بدت واضحة عليه، وكنا كلما أظهرنا خوفاً على مصيره، يقول: “لا تخافوا عليّ إن كتب الله لي المزيد من العمر سأعود اليكم قريباً”.

بهذه الكلمات المؤثرة يستذكر نظام شقيقه الشهيد والدموع تملأ عينيه، ويقول: “ما عانيناه طيلة السنوات الثلاث الماضية لا يعتبر شيئاً أمام الساعات الأخيرة التي سبقت ابلاغنا خبر استشهاد العسكريين من قبل اللواء عباس ابراهيم، لحظات قاسية كنا نترقب فيها الأخبار من هنا وهناك، ربما تحمل لنا بعض الوسائل الاعلامية خبراً يثلج صدورنا، باختصار كنا نبحث عن “بصيص أمل” وان كنا على يقين تام بأن القضية انتهت بالفعل”.

ويضيف نظام: “ما لم أستطع إستيعابه، كيف نسكت عن شهدائنا ونحن نتسلمهم بالنعوش، في الوقت الذي يذهب فيه الارهابي “مكيفاً الى منزله”؟، أين هيبة وكرامة الدولة في هذا العمل المشين؟، لماذا لم ترض الدولة بهذا الحل من قبل؟، أما كان أجدر بالمعنيين لو أعادوا العسكريين أحياء؟، وهنا نحن نتوجه بالسؤال للحكومة السابقة وقائد الجيش السابق لماذا لم تنته المفاوضات في عهدكم لصالح أبنائنا؟، لماذا وضعت العصي في الدواليب ونحن كنا نعلم بأن قضية العسكريين المخطوفين وصلت الى خواتيمها لولا بعض التدخلات التي وضعت العراقيل؟، وهنا اذكر حادثة تسريبات سجن رومية والتي ظهرت أثناء قرب انتهاء المفاوضات مع داعش”.

ويلفت نظام الى “أن الدولة ظلمتنا، وخلال إحدى التظاهرات تعرضنا للضرب من قبل القوى الأمنية التي أخذت الأوامر من الوزير نهاد المشنوق في حينها، وهنا نسأل هل الوزير المشنوق هو وزير الداخلية لدى تنظيم “داعش” أم هو مولج بحمايتنا؟، من خلال وجهة نظر الأهالي الوزير مشنوق كان ضد “القضية”، وليس أمامنا سوى القول “اتقوا شكوى المظلوم”.

وعن وضع عائلة ابراهيم يقول: “زوجته تعيش منذ لحظة أسره على المهدئات، أما أولاده عمر 8 سنوات وحمزة 7 سنوات وابنته ماريا 3 سنوات فيعيشون حياة ترقب وانتظار “عودة الوالد” بعدما أخبرناهم بأن “والدهم ابراهيم مسافر”، وحتى الساعة لا يمكننا قول الحقيقة المفجعة والتي لم نتحملها فكيف بامكانهم تقبلها؟، لكل عائلة عامودها وابراهيم كان أساس عائلتنا، كان سبب الفرحة لنا، لا سيما اننا فقدنا والدتنا منذ سنوات طويلة، اليوم لا يمكننا أن نصف ابراهيم ببضعة كلمات، يكفينا القول بأنه استشهد نتيجة الاهمال واللامبالاة وتقاعس السياسيين، نحن سنرفع رأسنا لحظة تشييع شقيقي في الوقت الذي سينكس السياسيون رؤوسهم لأنهم على دراية تامة بما فعلوه في قضية الشهداء”.

والد ابراهيم مفجوع “بالخبر الصاعقة” وعائلته لم يعد لديها شيئاً من الأمل، أما الشقيق نظام فلا يتجرأ على قول كل ما يختلج في صدره من مشاعر الأسى، لكنه يؤكد أن القضية وبحسب رأي كل الأهالي لن تنتهي يوم تشييع الشهداء، وهم لن يقبلوا “بيوم الحداد الوطني” الذي سيقام على شرف استشهادهم، بل ان للقضية تتمة، وإن غداً لناظره قريب، كل المعلومات سيتم فضحها عبر وسائل الاعلام، فهل سيترك للأهالي حرية التعبير أم انه سيكون للسلطات المعنية دورها البارز في هذا المجال كما سبق وتعرضت لهم في الشوارع وداخل خيمة الاعتصام؟!.