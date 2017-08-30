لقاء الضنّية دعماً لعطة الجمعة: ″المستقبل″ أوصلنا إلى هنا!

كشف اللقاء الذي عقد مساء أول من أمس الإثنين في قاعة مسجد الصديق في بلدة سير ـ الضنية، بدعوة من هيئات المجتمع المدني في الضنية، دعماً لمفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في “المطالبة بحق المسلمين الشرعي والقانوني بالتعطيل عن العمل يوم الجمعة”، حجم الأزمة التي ورّط “تيار المستقبل” نفسه بها، بموافقة نوابه على قانون دوام وعمل الموظفين في المجلس النيابي، نظراً لما أثاره ذلك القانون من تداعيات وردود فعل ومواقف رافضة له في الشارع السنّي.

وأظهر اللقاء من خلال المناقشات والمداخلات التي شهدها، أن “هالة” “تيار المستقبل” في الضنية تنكسر شيئاً فشيئاً، وأن التيار الأزرق قد بات في موقع الدفاع عن النفس، ومحشوراً في زاوية مواقفه وقراراته على خلفية السياسة التي يتبعها رئيس الحكومة سعد الحريري على رأس السلطة التنفيذية، ما ينذر بأيام صعبة تنتظر التيار في الأيام المقبلة، وتنبىء أن عهده الذهبي في الشّارع السنّي بدأ بتلاشى.

وسجل اللقاء ملاحظات عدة ولافتة، أبرزها:

أولاً: قوبلت كلمتي النائبين أحمد فتفت وقاسم عبد العزيز عن وقوفهما وكتلة المستقبل إلى جانب دار الفتوى باستغراب، وتساؤل عن أين كان النواب السنّة حينما تم التصويت على القانون في المجلس النيابي، ولماذا لم يعترضوا عليه؟، وما تفسير إعتراضهم اليوم على القانون بعدما كانوا قد وافقوا عليه قبل أيام؟.

ثانياً: سمع النائبان فتفت وعبد العزيز إنتقادات علنية من الحضور، بعضهم مشايخ، وهو تطور جديد في الضنية التي كانت الإنتقادات العلنية التي توجه إلى “التيار الأزرق” ونوابه قبل سنوات نادرة بفعل الخطاب المذهبي والتحريض السياسي، بعدما حمّلوا التيار “مسؤولية ما وصلت إليه الطائفة السنّية في السلطة وفي لبنان”، معتبرين أنه “لولا سياسة التنازل التي يمارسها “المستقبل” منذ مدّة، وتخلي قياداته عن صلاحيات المسؤولين السنّة على رأس السلطة، وعدم حماية مراكز الطائفة السنّية في السلطة وفي الإدارة، لما وصلنا إلى هنا”.

ثالثاً: بدت النقمة واسعة وكبيرة على تيار المستقبل في الضنية، وظهرت من خلال إستغلال كثيرين المناسبة ليوجهوا إنتقادات لفتفت وعبد العزيز، وتيارهما، بسبب الإهمال والحرمان الذي تعاني منه الضنية، وعدم تنفيذ الوعود التي أغدقت على المنطقة من الحريري ونوابه، التي بقيت مجرد شعارات إنتخابية وحبراً على ورق.

رابعاً: إتهم بعض الحضور “تيار المستقبل” والنائبين فتفت وعبد العزيز بالتقصير حيال منطقة الضنية، وهو ما برز في أسئلة وُجّهت من الحاضرين إلى النائبين: “ماذا فعلتم لاستغلال فوز بلدة سير كأفضل قرية لبنانية، من مشاريع بنى تحتية وطرقات وتحديث مرافق وتطويرها، من أجل جذب المصطافين والسياح من لبنان وخارجه الى سير، بدلاً من ذهابهم إلى مناطق إصطياف أخرى لأنها متطورة أكثر والإهتمام بها أكبر؟”.

خامساً: برغم أن اللقاء كان تضامنياً مع دار الفتوى، فإن أي ممثل عنها في الشمال لم يكن حاضراً فيه، وهو أمر عدا عن أنه أثار استغراب وتساؤل الحضور، إلا أنه كشف بالمقابل أن العلاقة “المأزومة” بين دريان ومفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، التي نشبت بينهما منذ انتخاب دريان مفتياً، وبعدها إنتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، ما تزال حاضرة، وترجمها الشعار من خلال تجاهله الموضوع برمته، وتخليه عن دريان في مواجهة أزمة معقدة على كل المستويات.