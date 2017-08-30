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قطار طرابلس-حمص يعود بعد أشهر.. أخبار سارة بانتظار اللبنانيين!
في ظل الأحاديث التي تدور حالياً حول الأرباح التي سيجنيها لبنان عبر مرفأ طرابلس من "ورشة" إعادة إعمار سوريا المقدرة كلفتها بـ170 مليار دولار، تناول موقع "المونيتور" إمكانية عودة سكة الحديد التي تربط طرابلس بحمص إلى العمل.
في تقريره، ذكّر الموقع بتاريخ سكك الحديد الذي يجهله عدد كبير من اللبنانيين، موضحاً أنّ الأرستقراطي الفرنسي إدمون دو برتوي وهو ضابط سابق في البحرية أتى لبناء وإدارة سكة الحديد الأولى التي ربطت دمشق ببيروت، حيث شهد على انطلاق القطار الأول في المنطقة العام 1895. وتابع الموقع لافتاً إلى أنّ المسافرين كانوا يقطعون مسافة 147 كيلومتراً الفاصلة بين المدينتين بأقل من 9 ساعات.
وأضاف الموقع أنّه تم إنشاء خطيْن آخريْن لاحقاً: الأول في العام 1902 وكان يصل بيروت بحمص، أمّا الثاني ففي العام 1911 وكان يصل طرابلس بحمص. وبحلول العام 1930، انضمت سكة لبنان الحديدية إلى شبكة "قطار الشرق السريع" الفاخرة التي كانت تربط أوروبا باسطنبول، وكانت تُسيّر 3 رحلات أسبوعية باتجاه دمشق وبيروت، وفقاً لما أورده الموقع.
ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية، بنى الحلفاء الذين احتاجوا إلى نقل جنودهم إلى المنطقة- بأسرع وقت ممكن- خطاً جديداً على طول الساحل، فانوصلت المدن الساحلية اللبنانية ببعضها البعض وبحيفا في فلسطين وبمصر، إلاّ أنّ عُمر هذا المشروع لم يكن طويلاً، إذ أُقفلت الحدود اللبنانية الجنوبية مع إعلان قيام إسرائيل في العام 1948، ناهيك عن أنّ الإسرائيليين عمدوا إلى قصف جسر ونفق القطار بالقرب من الناقورة.
وتلقت سكك الحديد في لبنان الضربة القاضية أيام الحرب الأهلية، فتوقفت جميع القطارات عن العمل في 1976، وتحوّل عدد كبير من المحطات إلى قواعد عسكرية.
وبناء على هذه الحقائق، تحدّث الموقع عن نهاية الحرب السورية التي تعد بتحريك عجلة الاقتصاد اللبناني، مشيراً إلى أنّ لبنان يستعد لهذه المرحلة، إذ يتم توسيع مرفأ طرابلس ويتوقع إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لهذا الغرض في المستقبل القريب، ويجري استبدال الطرقات الضيقة بأوتوسترادات، وتدور أحاديث جدية حول إعادة تأهيل شبكة سكك الحديد التي تصل طرابلس بحمص.
في هذا السياق، أشار الموقع إلى أنّ هذا المشروع بيد مجلس الإنماء والإعمار منذ العام 2014، ناقلاً عن رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي قوله: "إنّها مسألة أشهر. نتحدث عن الأمر يومياً" وتأكيده إجراء مفاوضات مع مستثمرين صينيين محتملين.
من جهته، شدّد رئيس مجلس إدارة ومدير عام قطاع سكك الحديد والنقل العام زياد نصر على أولوية إعادة تأهيل الخط الذي يصل لبنان بحمص.
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