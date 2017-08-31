- لبنان يحتفل بجيشه وتمديد صعب لـ"اليونيفيل"
- أين هيئة العلماء من مفاوضات الجرود.. وماذا في جعبتها؟
- محاضر جلسات حكومة سلام تفضح “فنيش”!
- لا عدالة لآلاف "المفقودين" خلال الحرب الأهلية اللبنانية
- أستراليا: مناصرو مثليي الجنس يطلقون حملة إعلانات تلفزيونية
- عن وحدة المعركة بين العراق وسوريا ولبنان.. هل ينتبه العرب فيحمون مصيرهم؟!
- مقتل سيدة سورية وابنتها بـ70 طعنة في مرسين التركية.. والأسباب غامضة
- 64 قتيلاً من «داعش» والنظام السوري في الرقة
- إسرائيل تتوقع استعادة الأسد السيطرة على معظم سورية نهاية 2018
- توقعات الأبراج ليوم August 31, 2017
- إيران تستنزف مياه أفغانستان بعد جفاف أنهارها وبحيراتها
- من قتل ناجي العلي؟
- بعد العراق وسورية... هل حان «اختراق» تركيا وإيران؟
- الجيش ينتصر.. وواشنطن: لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام تسلُّح «حزب الله»
- «التحالف» يقصف قافلة «داعش» المنسحبة
- لبنان يحتفل بالانتصار.. وغارة للتحالف تمنع وصول قافلة «داعش» لسورية
- برّي في ذكرى الصدر: التنسيق مع سوريا أَولى من شكر أميركا وبريطانيا
- مواجهات حاسمة للعرب في التصفيات الأفريقية لمونديال 2018
- الطائرات الأميركية تدمّر صفقة حزب الله مع داعش
- عون يعلن انتصار لبنان على الإرهاب: الجيش الوحيد الذي استطاع طرد «داعش»
- كوريا تحت الضغط وفرصة سانحة أمام أستراليا
- انتصرنا على الإرهاب بفضل الجيش والمقاومة فلماذا لا نحتفل ؟ أسلوب دفن الرأس بالرمل في العلاقة مع سوريا استغباء للرأي العام
- لبنان الرسمي أعلن «انتصار الجرود» متأخراً على واقع انتكاسة داخلية... و«عتب» أميركي
- لهذه الأسباب كان «الحزب» الأسرع في إعلان النصر
- معركة دفع لبنان الى المحور الايراني
لا عدالة لآلاف "المفقودين" خلال الحرب الأهلية اللبنانية
على البرلمان إنشاء لجنة وطنية للتحقيق
اليوم هو "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري". أما بالنسبة إلى لبنان، فهي سنة أخرى أخفقت خلالها الحكومة في أن تدفع قدما بالعدالة والمساءلة من أجل آلاف الذين اختفوا قسرا خلال الحرب الأهلية الطويلة والدموية في البلاد.
تم اختطاف أو "إخفاء" ما يقدر بـ 17 ألف لبناني خلال الحرب الأهلية ما بين 1975-1990. وبالإضافة إلى ذلك، فُقد عدد كبير من المواطنين والفلسطينيين في لبنان بعد 1990 أثناء الوجود العسكري السوري في البلاد، ويُعرف أو يُعتقد أنهم نُقلوا إلى مراكز احتجاز في سوريا.
لكن حتى الآن، لم يكن هناك أي جهد كبير للتحقيق والكشف عن مصيرهم أو مكان وجودهم. ولم يحدث تقدم حيال اقتراح بإنشاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في هذه القضايا.
اقترحت "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان"، بالإضافة إلى منظمات غير حكومية أخرى، مشروع قانون لإنشاء لجنة تضم ممثلي أسر الضحايا والمنظمات غير الحكومية، يكون لديها صلاحية واسعة للتحقيق في ما حدث للمختفين، واستجواب المسؤولين السابقين. لكن البرلمان لم يتحرك لتمرير هذا القانون، ولا تزال الأسر تنتظر إجابات.
في لبنان، لا تقتصر قضية الاختفاء القسري على تاريخ الحرب الأهلية. وثقت "هيومن رايتس ووتش" حالات احتجاز من قبل الجيش، لم تستطع الأسر فيها العثور على المحتجزين، ويرقى بعضها إلى اختفاء قسري. كما وثقت هيومن رايتس ووتش روايات بشأن سوريين اختفوا في السجون اللبنانية عام 2014، ويُخشى أن يكونوا قد رُحِّلوا إلى سوريا، حيث قد يواجهون التعذيب والموت.
على البرلمان تمرير القانون لإنشاء لجنة وطنية بعد هذا الانتظار الطويل. على لبنان أن يصادق على "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، ويلاحق قضائيا حالات الاختفاء القسري على أراضيه.
لا ينبغي ترك أسر الذين اختفوا في الظلام لفترة أطول.
كتبه: بسام خواجا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- شقيقة كرستيانو رونالدو تقع في حب رجل أعمال مصري.. والصحافة البرتغالية تتنبأ بزواجها من أبو هشيمة
- مجهولون يخترقون حساب سيلينا غوميز وينشرون صورة عارية لجاستن بيبر
- سلمى حايك تكشف كيف تم استغلال جسمها في عالم التمثيل... هذا ما اعترفت به
- جريمة مروعة في اسطنبول.. عارضة ازياء تقتل الممثل التركي الشهير “شاشماز”
- 64 قتيلاً من «داعش» والنظام السوري في الرقة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- لبنان يحتفل بجيشه وتمديد صعب لـ"اليونيفيل"
- أين هيئة العلماء من مفاوضات الجرود.. وماذا في جعبتها؟
- محاضر جلسات حكومة سلام تفضح “فنيش”!
- لا عدالة لآلاف "المفقودين" خلال الحرب الأهلية اللبنانية
- الجيش ينتصر.. وواشنطن: لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام تسلُّح «حزب الله»
- «التحالف» يقصف قافلة «داعش» المنسحبة
- لبنان يحتفل بالانتصار.. وغارة للتحالف تمنع وصول قافلة «داعش» لسورية
- برّي في ذكرى الصدر: التنسيق مع سوريا أَولى من شكر أميركا وبريطانيا
- الطائرات الأميركية تدمّر صفقة حزب الله مع داعش
- عون يعلن انتصار لبنان على الإرهاب: الجيش الوحيد الذي استطاع طرد «داعش»
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)