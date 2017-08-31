محاضر جلسات حكومة سلام تفضح “فنيش”!

كشفت صحيفة “المستقبل” إنّ مراجعة محاضر جلسات مجلس الوزراء في حكومة الرئيس تمام سلام أثبتت أن الوزير محمد فنيش أكد خلال إحدى الجلسات رفض حزب الله التفاوض مع الإرهابيين في الجرود لتحرير الأسرى العسكريين.

المصدر: المستقبل