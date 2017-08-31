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محاضر جلسات حكومة سلام تفضح “فنيش”!
آخر تحديث: منذ 32 من الدقائق
المصدر: المستقبلالكاتب:
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قيّم هذا المقال/الخبر:
كشفت صحيفة “المستقبل” إنّ مراجعة محاضر جلسات مجلس الوزراء في حكومة الرئيس تمام سلام أثبتت أن الوزير محمد فنيش أكد خلال إحدى الجلسات رفض حزب الله التفاوض مع الإرهابيين في الجرود لتحرير الأسرى العسكريين.
المصدر: المستقبل
أحدث الأخبار - لبنان
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- أين هيئة العلماء من مفاوضات الجرود.. وماذا في جعبتها؟
- محاضر جلسات حكومة سلام تفضح “فنيش”!
- لا عدالة لآلاف "المفقودين" خلال الحرب الأهلية اللبنانية
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