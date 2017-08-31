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أين هيئة العلماء من مفاوضات الجرود.. وماذا في جعبتها؟
في خضم السجال السياسي الدائر في لبنان حول النتائج التي افضت اليها المواجهات العسكرية والمفاوضات في جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع، والاختلاف في وجهات النظر حول ما كان يمكن ان يحصل لو ان طريق المفاوضات عبدت منذ اليوم الاول لاختطاف النصرة وداعش للعسكريين، الشهداء منهم والمحررين.
سجال يراه البعض انه متوقع، ولن ينتهي قريبا انطلاقا من حالة الانقسام في البلد بين فريقين لكل منهما توجهاته السياسية وارتباطاته الإقليمية، التي لا يمكن فصلها بأي حال من الأحوال عن الانقسام الذي تعيشه المنطقة على خلفية الصراع الحاصل في سوريا.
بعد انتهاء معركة جرود عرسال التي خاضها حزب الله وانتهت بمفاوضات مع النصرة افضت الى مغادرتهم الى سوريا، ولاحقا معركة “فجر الجرود” التي خاضها الجيش اللبناني ضد داعش والتي انتهت بانتصار الجيش ميدانيا، وبابرام صفقة مماثلة بين حزب الله وداعش، أدت الى إنسحابهم الى سوريا بعد كشف مصير شهداء الجيش وتسليم الحزب جثامين عناصره، وأحد اسراه،
هذه النهاية التي جعلت الجرود خالية من النصرة وداعش، فجرت نقاشات داخلية وصلت الى حد تبادل الاتهامات حول الجهة المسؤولة عن عدم مفاوضة داعش قبل اعدامها عناصر الجيش، وتلك التي لم تتخذ قرارا بمهاجمة التنظيم والقضاء عليه منذ دخوله الى الجرود واختطافه عساكر الجيش، بالاضافة الى السؤال الأهم حول الجدوى من صفقة اعادت الى لبنان عساكره رفات، وسمحت لقاتليهم بمغادرة البلاد في باصات مكيفة.
ومن بين هذه النقاشات، دور لجهة غابت كليا عن السمع رغم الدور الذي كانت لعبته بداية في مفاوضة النصرة، وهي هيئة علماء المسلمين التي يحاول البعض الغمز من قناتها من دون ان يصدر اي رد من أعضائها الذين توجهوا جميعهم لأداء مناسك الحج.
وبحسب مصادر متابعة للدور الذي لعبته الهيئة في العام ٢٠١٤ وأفضى الى اطلاق سراح عسكريين كانوا محتجزين عند النصرة، فان أعضاء الهيئة يلتزمون الصمت لأنهم يعتبرون أنفسهم قدموا الكثير من التضحيات ولم يتم التجاوب معهم او تقديم التسهيلات التي كان لها ان تنهي ملف كل العسكريين عند النصرة وتؤمن عودتهم سالمين الى اهاليهم، وتوفير عليهم أشهر الإعتقال.
وتضيف المصادر: “ان الهيئة التي بادرت الى اجراء مفاوضات وحصلت حينها على مباركة قوى سياسية وحزبية لبنانية ومن بينهم حزب الله، تعرضت لنيران سياسية واُخرى من رشاشات حربية مجهولة أدت الى اصابة رئيسها حينها الشيخ سالم الرافعي ومرافقه الشيخ جلال كلش الذي ما زال طريح الفراش خارج لبنان، بعد إصابته بشلل كامل”.
وتتابع المصادر: “لقد استطاعت الهيئة ان تطلق سراح عسكريين، وان تفك حصار عن احد المواقع العسكرية، ومع ذلك كانت متهمة من أطراف سياسية بأنها تدعم النصرة والتنظيمات الإرهابية علما انه لم يوكل اليها مهمة التفاوض مع داعش”.
وتقول المصادر نفسها: “ان الظروف السياسية المحلية والإقليمية لم تكن مؤاتية لإجراء تفاوض جاد مع النصرة ولاحقا مع داعش، واليوم تبدلت الامور وباتت الظروف الإقليمية مناسبة لهكذا مفاوضات ولكن للأسف، فان الوقت لم يكن في صالح العسكريين المختطفين لدى داعش”.
وتختم المصادر: “إن الهيئة غير محرجة بما قامت به، ولا ترى نفسها مقصرة ابدا، بل هي قدمت دما، وكادت ان تفقد رئيسها ومرافقه، وهي لن ترد على بعض الهرطقات التي تراها في إطار التجاذبات السياسية التي لن تقدم ولن تؤخر ولن تحجب الحقيقة عن عموم اللبنانيين، وهي اي هيئة العلماء تمتلك حكما في جعبتها الكثير من المعلومات حول من سهل ومن عرقل مهمتها”.
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- لبنان يحتفل بجيشه وتمديد صعب لـ"اليونيفيل"
- أين هيئة العلماء من مفاوضات الجرود.. وماذا في جعبتها؟
- محاضر جلسات حكومة سلام تفضح “فنيش”!
- لا عدالة لآلاف "المفقودين" خلال الحرب الأهلية اللبنانية
- الجيش ينتصر.. وواشنطن: لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام تسلُّح «حزب الله»
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