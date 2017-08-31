ميقاتي مهنئاً بـ"الأضحى": لينعم لبنان وأهله بالاستقرار والرخاء

هنأ الرئيس نجيب ميقاتي اللبنانين جميعاً بعيد الأضحى المبارك، وكتب عبر حسابه على "تويتر": "من جبل عرفات أهنئ اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بعيد الأضحى، راجياً الله أن يتقبل دعاءنا ويعمّ وطننا الاستقرار وينعم اللبنانيون بالرخاء".